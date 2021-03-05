我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西染疫死亡人數創新高！總統：別再抱怨

布魯克林8大道賭檔劫案 警發通緝令追捕1男嫌

慶祝法拉盛公車專用道實施? 主辦方一小時前宣布延遲

記者牟蘭／紐約報導
尹導(左三起)、陳海齡、臧東慧等5日希望與當天主辦方對話，表達對慶祝活動不滿。(記者牟蘭／攝影)
尹導(左三起)、陳海齡、臧東慧等5日希望與當天主辦方對話，表達對慶祝活動不滿。(記者牟蘭／攝影)

由大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)與「交通替代」(Transportation Alternatives)等組織，原定於5日舉辦慶祝法拉盛緬街公車專用道實施遊行，但一小時前突然宣布延遲；華裔民眾對當天慶祝活動表達不滿，他們稱公車道實施後，對當地經濟重創，不理解為何舉辦該活動。

大法拉盛商會、「交通替代」與乘客聯盟(Riders Alliance)等多個組織日前宣布，將於5日中午舉辦慶祝法拉盛緬街公車專用道實施遊行，計畫步行羅斯福大道與北方大道間的緬街；消息稱，因這項計畫實施，當地的公車在一天之內，通勤速度提高8%到38%。

市警109分局當天出動六輛警車，多名警員在皇后區公共圖書館法拉盛分館前維持秩序，但等待超過30分後，仍無任何主辦方出現；記者隨後致電主辦方，對方稱因日程衝突，約一小時前宣布遊行延遲。

這次慶祝活動遭到華裔社區代表不滿，法拉盛第20選區市議員參選人尹導、陳海齡與第29選區市議員參選人臧東慧與社區人士羅維宗等當日到場，希望與主辦方對話，表達他們對這項計畫與當日慶祝活動的不滿。

尹導表示，法拉盛公車專用道實施後，重創當地已被疫情破壞的經濟，許多顧客因擔心吃罰單，不願來法拉盛市中心購物，導致一些小商家難熬過這個春天；他說，近期針對亞裔的犯罪暴力頻發，並不適合舉辦任何慶祝活動。

臧東慧表示，這項計畫實施後，讓商家經營陷入困境；他說，政府只要求私家車不能行駛進入相關路段，但未說明駕駛如何抵達目的地，一些商家只能自發印製導引地圖，告知顧客路線。

根據市交通局(DOT)規定，除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，一周七天、每天24小時不間斷執行。

市交通局消息稱，2月8日起進入60天警告期(Warning Period)，這段期間違規司機只會收到警告信；60天警告期滿後，4月8日將開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元，若違規遭警員當場攔停，除了罰款還會扣除駕照點數。

109分局當天出動六輛警車，多名警員在皇后區公共圖書館法拉盛分館前維持秩序，但等...
109分局當天出動六輛警車，多名警員在皇后區公共圖書館法拉盛分館前維持秩序，但等待超過30分後，仍無任何主辦方出現。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 遊行 華裔

上一則

紐約市下周將公布高中返校時間表 家長教師擔憂

下一則

葛謨支持率暴跌 逾半選民相信性騷擾指控屬實

延伸閱讀

Appanage at The Grand – 全方位的退休生活體驗

Appanage at The Grand – 全方位的退休生活體驗
福建鄉親籌近3萬元善款 送鄭勇家人

福建鄉親籌近3萬元善款 送鄭勇家人
SBS局長訪法拉盛 了解商家新挑戰

SBS局長訪法拉盛 了解商家新挑戰
新元銀行法拉盛分行周年多項促銷活動

新元銀行法拉盛分行周年多項促銷活動
黃敏儀選法拉盛市議員 史塔文斯基背書

黃敏儀選法拉盛市議員 史塔文斯基背書
2亞裔劫匪槍指頭 法拉盛華人在家中被搶

2亞裔劫匪槍指頭 法拉盛華人在家中被搶

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
原本想成為一名星級米其林廚師的黃艾瑞，因疫情返回自家的傳統中餐廳工作，他改賣炸雞，五個月內創造奇蹟。(黃艾瑞提供╱Daniel Brennan攝影)

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

2021-02-27 14:34
布碌崙(布魯克林)8大道26日晚9時左右發生一起賭檔劫案。（記者顏潔恩／攝影）

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

2021-02-26 22:56
警方封鎖當地區域，展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

2021-02-27 11:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
1.9兆新冠紓困案開始辯論 參院最快本周末表決

1.9兆新冠紓困案開始辯論 參院最快本周末表決
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會