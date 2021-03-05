慶祝法拉盛公車專用道實施? 主辦方一小時前宣布延遲

尹導(左三起)、陳海齡、臧東慧等5日希望與當天主辦方對話，表達對慶祝活動不滿。(記者牟蘭／攝影)

由大法拉盛 商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)與「交通替代」(Transportation Alternatives)等組織，原定於5日舉辦慶祝法拉盛緬街公車專用道實施遊行 ，但一小時前突然宣布延遲；華裔 民眾對當天慶祝活動表達不滿，他們稱公車道實施後，對當地經濟重創，不理解為何舉辦該活動。

大法拉盛商會、「交通替代」與乘客聯盟(Riders Alliance)等多個組織日前宣布，將於5日中午舉辦慶祝法拉盛緬街公車專用道實施遊行，計畫步行羅斯福大道與北方大道間的緬街；消息稱，因這項計畫實施，當地的公車在一天之內，通勤速度提高8%到38%。

市警109分局當天出動六輛警車，多名警員在皇后區公共圖書館法拉盛分館前維持秩序，但等待超過30分後，仍無任何主辦方出現；記者隨後致電主辦方，對方稱因日程衝突，約一小時前宣布遊行延遲。

這次慶祝活動遭到華裔社區代表不滿，法拉盛第20選區市議員參選人尹導、陳海齡與第29選區市議員參選人臧東慧與社區人士羅維宗等當日到場，希望與主辦方對話，表達他們對這項計畫與當日慶祝活動的不滿。

尹導表示，法拉盛公車專用道實施後，重創當地已被疫情破壞的經濟，許多顧客因擔心吃罰單，不願來法拉盛市中心購物，導致一些小商家難熬過這個春天；他說，近期針對亞裔的犯罪暴力頻發，並不適合舉辦任何慶祝活動。

臧東慧表示，這項計畫實施後，讓商家經營陷入困境；他說，政府只要求私家車不能行駛進入相關路段，但未說明駕駛如何抵達目的地，一些商家只能自發印製導引地圖，告知顧客路線。

根據市交通局(DOT)規定，除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，一周七天、每天24小時不間斷執行。

市交通局消息稱，2月8日起進入60天警告期(Warning Period)，這段期間違規司機只會收到警告信；60天警告期滿後，4月8日將開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元，若違規遭警員當場攔停，除了罰款還會扣除駕照點數。