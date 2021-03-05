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針對亞裔仇恨犯罪大增 白思豪：絕不容忍

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，針對亞裔的仇恨犯罪數量明顯上升。（市長辦公室提供）
數據顯示，針對亞裔的仇恨犯罪數量明顯上升。（市長辦公室提供）

市警最新數據顯示，全市包括仇恨犯罪在內的其他各類別犯罪數量同比均有所下降，但針對亞裔的仇恨犯罪數量明顯上升；市長白思豪(Bill de Blasio)、市警總局長希爾(Dermot Shea)重申，絕不容忍仇恨犯罪，鼓勵受害者勇敢站出來舉報，讓市警能將攻擊者繩之以法。

市警數據顯示，全市總體犯罪指數比去年2月下降26.5%，其中重竊案數量下降40.4%，搶劫案數量下降32.7%；另外，凶殺案數量則比去年同期減少一例，重罪攻擊的數量也比去年減少7.9%；然而，槍擊案數量上月暴增至77次，去年同期僅為44次，而且槍枝暴力造成的逮捕也創下歷史新高，上月有400次，同比猛增156次或63.9%。

市警表示，槍枝暴力仍然是市警局的工作重點；希爾表示，「除了槍枝暴力增加，如果按照數據，全市總體犯罪數量去年在下降。」

希爾還表示，儘管去年仇恨犯罪的總數量減少42%，但針對亞裔的仇恨犯罪數量大增，上月就出現六起，相比之下去年同期為零；市警除了組建「亞裔仇恨犯罪工作組」之外，還加裝200個攝像頭，未來也將安裝更多攝像頭，力保將所有仇恨犯罪者繩之以法。

白思豪重申，紐約市絕不容忍仇恨犯罪；希爾表示，市警對待仇恨犯罪非常認真，「我們有最為敬業的警員，也是全球最為多元化的警局，正嚴肅對待仇恨犯罪問題。」

市警反仇恨犯罪小組副高級警監科瑞(Jessica Corey)鼓勵受害者勇於發聲，舉報仇恨犯罪者，才能讓市警將其繩之以法；「未來市警也將在全市五區舉辦一系列活動，與社區建立信任，聆聽社區的關切。」

此外，州長葛謨(Andrew Cuomo)在3日的記者會上稱紐約市正在「搖搖欲墜」，犯罪猖獗、遊民增加，許多市民已經離開紐約；對此白思豪反擊表示，葛謨的評論是對紐約市民的不尊重，「紐約市一直是英雄的城市，擁有英雄的市民，任何州長都應該褒揚而非貶低，葛謨的舉動只是希望公眾的視線從他的醜聞上轉移開。」

市警總局長希爾重申絕不容忍仇恨犯罪，鼓勵受害者勇敢站出來舉報，好讓市警將攻擊者繩...
市警總局長希爾重申絕不容忍仇恨犯罪，鼓勵受害者勇敢站出來舉報，好讓市警將攻擊者繩之以法。（市長辦公室提供）

仇恨犯罪 紐約市 亞裔

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