性騷醜聞後首亮相 葛謨再道歉拒辭職

州長葛謨3日再次對被自己言行冒犯的女性道歉，稱其從未有意傷害、冒犯任何人。(美聯社)

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)3日舉行性騷擾擾醜聞爆發後首場記者會，他再次對被自己言行冒犯的女性道歉，稱其從未有意傷害、冒犯任何人，「我在做出那些行為的時候並不知道這會冒犯別人，我也從未不當撫摸過任何人」；他說，這件事也讓他得到了教訓，他請求民眾等待州檢察長的獨立調查結果出爐之後再做判斷，並表示不會辭職，將繼續為民眾服務。

過去一周已有三名女性指控葛謨性騷擾擾，多名民主黨民代要求葛謨辭職，而葛謨自2月22日以來未再接受過記者提問；葛謨此前已發表道歉聲明，並將調查權移交給州檢察長詹樂霞(Letitia James)，並表示將完全配合調查。

葛謨在3日的記者會上再次表示道歉，稱他完全支持所有受傷害女性站出來指控性騷擾行為；他說，「我的行為可能讓人感到不適，但我不是故意的，我對此深深抱歉，也感到很痛苦、很難堪；說出這些話不容易，但這是事實，我希望民眾知道，我從未不當撫摸過任何人，我在做出那些行為當時並不知道這會讓人感到不適，我絕不是有意冒犯、傷害任何人、給人帶來痛苦，這是我最不願意做的事情。」

葛謨請求民眾在調查結果出來再做判斷，「我們應該根據事實形成觀點，因此應該等待州檢察長的調查，才會有真相；在這件事情上，我也學到一些教訓，也將吸取教訓。」

然而，有些照片顯示，葛謨在觸摸一些女性時，對方面露難色；對此葛謨表示，「你可以找到數百張照片顯示我和別人有接觸動作，親吻、擁抱，無論對男人還是女人，這都是我日常問候的方式，也是我父親的方式；你也要知道，這不代表我要冒犯別人，如果有人感到冒犯，我很抱歉，這個行為是錯誤的，我也認識到這一點。」

有記者質疑葛謨是否按照州法規定進行反性騷擾擾培訓，葛謨堅稱已經過培訓。

此前，包括長島國會眾議員萊斯(Kathleen Rice)在內的多名民主黨民代要求葛謨辭職；葛謨堅持表示不會辭職，「一些人在玩政治，但今天不是玩政治的日子；我不是民代選出來的州長，而是紐約州民選出來的，我將繼續為選民服務，不會辭職；目前我們面臨許多困難，包括抗擊疫情、財政緊張、疫苗接種等，我將繼續工作。」

目前州府和州議會已經進入預算 談判階段，葛謨表示，儘管自己現在面臨調查，但他不會迴避預算工作，「現在紐約州已經進入疫後重建階段，預算很重要；我當然會全力配合調查，同時兼顧預算工作；去年疫情期間是我從政生涯最艱難的時刻，那時候都在堅持預算工作，現在不算什麼。」

不過，葛謨的再次道歉依然遭到極左派民主黨議員的攻擊；州參議員薩拉查(Julia Salazar)表示，葛謨在無許可的情況下親吻女部屬就是極不恰當；州眾議員牛毓琳表示，葛謨不斷重複說他從未不當撫摸過任何人，然而就有照片顯示他在不當撫摸女性；金兌錫則表示，「葛謨的記者會什麼也沒說，是徹頭徹尾的抵賴；如果他真的抱歉，昨天就已經辭職了。」