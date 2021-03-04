涉詐聯邦課輔費 新州補習班認罪 賠118.5萬

創新教育計畫涉嫌以欺詐手段，獲得紐約市教育局為公立學校貧困學生提供課後補習經費，被罰款逾百萬元。（取自創新教育計畫推特）

新州 一家提供教育補習服務的公司，涉嫌以欺詐手段獲得紐約市教育局 為公立學校貧困學生提供的課後補習經費，被聯邦執法部門調查，被告與聯邦於3日達成認罪協議，賠償118萬5000元。

紐約東區聯邦檢察官辦公室表示，該家位於新州的創新教育計畫(Innovative Educational Programs)，從2009年至2012年，以向部分紐約市公立學校貧困生提供課後輔導服務，獲得了市教育局以每名學生每小時72.8元補習經費。

該筆經費源自聯邦在2001年通過的「不讓任何孩子落後」法案撥款，根據相應法律條例，申請者需提供學生出席紀錄，以確保相關服務真實和準確；執法部門發現，創新教育計畫提供的出席紀錄中包括了學校不開學的日期，因此生疑，並進一步調查，隨後發現創新教育計畫以欺詐手段獲得大量非法利益。

經過長期執法調查後，創新教育計畫3日與聯邦達成認罪協議，同意支付118萬5000元罰款，用來賠償那些沒有獲得實際補習服務的學生。

紐約東區聯邦檢察官杜查蒙(Seth DuCharme)表示，「希望此案能引起更多教育服務提供者注意，執法部門將積極保護那些為了幫助處於困境的學生的聯邦補助計畫，並將堅決追究利用這些計畫謀取私利的個人與機構的法律責任。」

檢方設有一個獨立而特殊的執法部門DOE-OIG，專門負責調查公共教育資金相關詐騙案件，DOE-OIG探員負責人表示，「探員以實際行動確保了聯邦教育計畫與納稅人資金的安全與完整。」