反對削減警察經費…紐約市7溫和派參選人組「共識聯盟」

由多名溫和派參選人組成的「共識聯盟」，反對削減警察經費，籲公校盡快安全重開。（記者金春香／攝影）

紐約市 多個民選職位選情激烈，眾多民主黨參選人因在教育、市警經費、公共安全等問題出現嚴重分歧，明顯呈現極左派與溫和派對立，七名溫和派參選人3日宣布組成「共識聯盟」(Common Sense Coalition)，強調紐約市民眾需要警察 來保證安全，不應削減警察經費，並要求公校 盡快全部安全重開。

「共識聯盟」成員包括市議會第29選區參選人臧東慧、第一選區參選人莫美倫(Maud Maron)、第六選區參選人Maria Danzilo、第12選區參選人Shanequa Moore、第35選區參選人Regina Kinsey、第46選區參選人Dimple Willabus，和市公益維護人參選人Tony Herbert。

莫美倫表示，過去一年紐約市乃至全美都經歷了公共衛生、政治、種族等議題的跌宕起伏，今年隨著疫情的緩和，迎來眾多市級職位選舉，其實每個人對紐約市的未來發展有自己的想法，雖然極左派很多觀點，占據媒體的頭條和人們的關注，但事實上，溫和派民眾仍是紐約市的中堅力量。

莫美倫說，過去一段時間，更多溫和派團體開始在社群媒體推動更多溫和派參選人的帳號和觀點，保證選民及時獲知這些參選人的動態，而「共識聯盟」七名成員也在這一過程中相互認識，決定成立該聯盟，推廣更實際、也更能真正幫助紐約復甦和恢復生機的政策理念。

臧東慧指出，過去數月，反警浪潮愈演愈烈，全市治安堪憂，很多商家都希望能增加警力保護他們，然而市長和市議會卻削減警察經費，近兩個月來，紐約亞裔不斷遭受攻擊，加上保釋改革，很多罪犯被捕後隨即被釋放，回歸社會帶來更多危害。

「共識聯盟」成員背景和經歷雖各不相同，但他們有共同的政策觀點，包括不認同越來越多民選官員的激進意識形態，希望通過對話和合作，團結一致帶領紐約市復甦；主張要保證人們在紐約街道行走、搭乘地鐵等公共交通工具的安全；維護治安需要更多警察，反對削減警察經費；「共識聯盟」成員多為公校學生家長，他們支持學校盡快安全重開；此外，建議與聯邦和州府緊密合作，支持全市小商家和餐館。