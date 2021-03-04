防仇恨犯罪 5分局加強社區巡邏

五分局月度警民會，以拉近華埠社區距離、提供服務資源為首務。(記者張晨/攝影)

華埠轄區市警五分局3日在紐約中華公所召開月度警民會議，巡官吳克麟表示，過去28天轄區整體犯罪率下降，民眾近日擔心的針對亞裔 的仇恨犯罪 案件，五分局已加派人手巡邏，社區協調警員也將和商家及民眾保持緊密溝通，確保案件的上報和追蹤。

吳克麟表示，過去一個月轄區治安狀況穩定，只有搶劫和機動車盜竊案件上升，整體犯罪率下降近40%。

對於頻發的攻擊亞裔案件，中華公所主席于金山表示，近日不少民眾擔心出行安全，不但害怕乘坐公共交通，上月發生法院前捅人案件，連在街上步行的安全都無法保證。

吳克麟指出，該起案件仍在調查中，華裔 受害者如今仍在醫院接受救治，市警確實以仇恨犯罪對嫌犯提出指控，但最後地區檢察官撤銷該項罪名，這並非警方可控制範圍。

警佐葉家傑表示，五分局已經在重點區域加派人手巡邏，各社區協調警員也主動聯絡商家及住戶，詢問其最近狀況，確保有案及時上報和調查。

但與會民眾表示，轄區內老人居多，擔心他們資源有限，甚至不知道警民會的存在；對此，吳克麟表示，正在和華裔民眾經常造訪的超市、藥房、社區中心等溝通，張貼宣導傳單提供最快的資源。

「無論是各轄區分局還是市警亞裔仇恨犯罪工作組，所有人都做了應該做的。」于金山說，希望民眾能保持冷靜，若遇到不公，應及時與五分局或社區協調警員聯繫。