談反亞裔攻擊 市警總局長籲勇敢報警

市警總局局長希爾3日回應針對亞裔的攻擊案件，呼籲民眾勇敢報警。(PIX11視頻截圖)

紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)3日早接受PIX11電視台訪問時，首次回應近日頻發的仇恨亞裔 攻擊案件；他感謝市警「亞裔仇恨犯罪 工作組」(Asian Hate Crime Task Force)的付出，再次呼籲民眾遭遇不公應勇敢報警，因為「個人的一小步，就是整個社區的一大步。」

希爾表示，亞裔對紐約市的發展有巨大貢獻，是紐約市不可或缺的一部分，但新冠疫情開始以來，卻被錯誤地被當作仇恨犯罪的目標。

他表示，華埠、法拉盛等華裔聚居的社區居民，不僅經歷疫情的煎熬，又承受種族歧視的痛苦，許多亞裔小商業者收入銳減；「歧視行為不可接受，與紐約市包容的價值觀不符。」希爾說，市警局因此成立「亞裔仇恨犯罪工作組」，他特別感謝該小組組長盧曉士副督察。

「亞裔反擊仇恨犯罪面臨許多障礙，包括語言障礙、文化隔閡，也有不少人害怕舉報後被報復，或不信任警察。」他說，若有相同文化背景的警員，能使用相同語言訪談受害者，便能更輕鬆的對案件進行調查取證。

希爾呼籲所有遭受種族歧視攻擊和仇恨犯罪的亞裔，及時與轄區警局或該小組聯繫，因為「不要認為案件微不足道，所有人都應該互相支持，互相保護，個人的一小步，就是整個社區的一大步」。