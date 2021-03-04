我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

談反亞裔攻擊 市警總局長籲勇敢報警

記者張晨／紐約報導
市警總局局長希爾3日回應針對亞裔的攻擊案件，呼籲民眾勇敢報警。(PIX11視頻截圖)
市警總局局長希爾3日回應針對亞裔的攻擊案件，呼籲民眾勇敢報警。(PIX11視頻截圖)

紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)3日早接受PIX11電視台訪問時，首次回應近日頻發的仇恨亞裔攻擊案件；他感謝市警「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)的付出，再次呼籲民眾遭遇不公應勇敢報警，因為「個人的一小步，就是整個社區的一大步。」

希爾表示，亞裔對紐約市的發展有巨大貢獻，是紐約市不可或缺的一部分，但新冠疫情開始以來，卻被錯誤地被當作仇恨犯罪的目標。

他表示，華埠、法拉盛等華裔聚居的社區居民，不僅經歷疫情的煎熬，又承受種族歧視的痛苦，許多亞裔小商業者收入銳減；「歧視行為不可接受，與紐約市包容的價值觀不符。」希爾說，市警局因此成立「亞裔仇恨犯罪工作組」，他特別感謝該小組組長盧曉士副督察。

「亞裔反擊仇恨犯罪面臨許多障礙，包括語言障礙、文化隔閡，也有不少人害怕舉報後被報復，或不信任警察。」他說，若有相同文化背景的警員，能使用相同語言訪談受害者，便能更輕鬆的對案件進行調查取證。

希爾呼籲所有遭受種族歧視攻擊和仇恨犯罪的亞裔，及時與轄區警局或該小組聯繫，因為「不要認為案件微不足道，所有人都應該互相支持，互相保護，個人的一小步，就是整個社區的一大步」。

紐約市 亞裔 仇恨犯罪

上一則

「我的媽媽」繪畫比賽 4/14截稿 邀小畫家參賽

下一則

防仇恨犯罪 5分局加強社區巡邏

延伸閱讀

畢生難得一見！「半公半母」雙性北美紅雀 賓州現蹤

畢生難得一見！「半公半母」雙性北美紅雀 賓州現蹤
一生一次機會！賓州現「雌雄同體」北美紅雀

一生一次機會！賓州現「雌雄同體」北美紅雀
NFL專欄／溫菲爾德回嗆被罰 NFL太掃興

NFL專欄／溫菲爾德回嗆被罰 NFL太掃興
市議會擬剝奪市警總局長對違紀警員處罰權 紐約市長拒絕

市議會擬剝奪市警總局長對違紀警員處罰權 紐約市長拒絕

一夜兩死 地鐵殺人案頻發 市警：隨機作案

一夜兩死 地鐵殺人案頻發 市警：隨機作案
暴風雪罪案不停 紐約市1日6人中槍

暴風雪罪案不停 紐約市1日6人中槍

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆