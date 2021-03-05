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鼓勵華裔參政 市議員顧雅明背書臧東慧

記者牟蘭／紐約報導
顧雅明(左四)3日背書臧東慧(左三)參選市議員。(記者牟蘭／攝影)
顧雅明(左四)3日背書臧東慧(左三)參選市議員。(記者牟蘭／攝影)

今年任期將滿的第20選區市議員顧雅明近期公開支持多位亞裔市議員參選人，他於3日為第29選區市議員參選人臧東慧背書，稱讚他在支持資優班與特殊高中入學考試與反對社區監獄和遊民所計畫等發聲；他說，他與市議員陳倩雯今年都將任滿，鼓勵更多亞裔，尤其是華人參政，為當地社區發聲。

顧雅明表示，紐約市亞裔居民占15%，但市議會目前只有他與陳倩文兩位亞裔市議員，且今年兩人任期將滿，亟需新面孔代表亞裔聲音。

對於當天背書，顧雅明說，臧東慧四年來一直為華裔社區服務，如公開反對社區監獄及遊民所計畫，支持資優班與特殊高中入學考試，疫情期間為社區捐贈物資並為前來檢測新冠病毒的華裔長者免費翻譯等，因此當天宣布支持他參選。

臧東慧感謝顧雅明的背書，並表示從前並不關心政治的他，因市府突然宣布欲改革特殊高中入學制度，讓他意識到參政的重要，並與其他家長一起上街抗議；他說，四年來市府在教育、經濟以及治安等議題上忽略亞裔，尤其是華裔社區的聲音，他希望通過自己的參選改變這一現象。

對於近期頻發針對亞裔社區的仇恨犯罪，臧東慧批評市府削減市警預算，導致社區治安不佳，並承諾一經當選，將改變這一現狀，為警方與民眾搭起溝通橋樑。

曾參選第40選區的州眾議員的任伯年以及啟揚社區中心聯合主席羅維宗也到場支持。

亞裔 華裔 特殊高中

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