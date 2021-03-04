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美東華人學術聯誼會 張至先任新會長

記者洪群超／紐約報導
張至先出任美東華人學術聯誼會新會長。（CAAPS提供）
張至先出任美東華人學術聯誼會新會長。（CAAPS提供）

美東華人學術聯誼會(CAAPS)董事會日前選出新會長，由新澤西州肯恩州立大學(Kean University)教授、科學、數學與技術學院院長張至先( George Chang )出任2021年會長；該會董事長鍾炳采則連任一年。

根據該會介紹，張至先在肯恩州立大學擔任院長已十年；該院所屬科系包括生物、物理, 化學、數學、計算機、資訊、環境以及健康科學等。

張至先大學就讀於紐約州立石溪大學，獲得電腦及應用數學雙學位，隨後在澤西理工學院獲得計算機碩士和博士學位；他已在肯恩州立大學任職超過20年，此前也是中國浙江的溫州肯恩大學(Wenzhou-Kean University)科技項目的主要推動人。他在2019年和2020年擔任美東華人學術聯誼會的副會長。

該會也宣布，長島大學教授鍾炳采連任董事長一年；此外，美東華人學術聯誼會2021年活動主題為「重建我們的社會-科技創新及教育多元化」，將於3月27日下午1時至4時舉辦線上財經金融座談會，歡迎各界民眾參加，會議內容及地址可登錄www.CAAPS.us查看。

張至先出任美東華人學術聯誼會新會長。（CAAPS提供）
張至先出任美東華人學術聯誼會新會長。（CAAPS提供）

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