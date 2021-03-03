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一洲焦點／疫苗、紓困、紐約連3州長性醜聞

疫情下租屋糾紛多 王能邀華人律師線上支招

記者朱蕾／紐約報導
王能(中)的競選辦公室將與律師吳凌(右二)、劉芳(左二)合作舉辦一系列法律講座。(記者朱蕾/攝影)
王能(中)的競選辦公室將與律師吳凌(右二)、劉芳(左二)合作舉辦一系列法律講座。(記者朱蕾/攝影)

新冠疫情導致很多房客收入大減、無法支付房租，特別是商業租約；紐約州禁止房東逼遷令(eviction moratorium)若如期在5月1日撤銷，此類糾紛訴訟勢必大增；法拉盛第20選區市議員參選人王能競選辦公室，3日宣布將與華人律師合作舉辦系列法律講座，希望幫助華人了解應對方式及順利解決糾紛。

王能表示，很多華人因為語言、不了解程序等問題，無法保障自身權益；新冠疫情期間，房租糾紛湧現，不少華人房東、房客感到困擾，他的競選辦公室將於10日舉辦房租糾紛相關線上講座。此外，針對目前歧視和仇恨亞裔問題日益嚴重，其競選辦公室將提供免費法律服務，受害人可致電(718)550-5959獲得幫助。

智德律師事務所合夥律師吳凌表示，從去年「居家避疫」開始，很多房東房客致電請求法律諮詢，「即使禁止房東逼遷令在5月結束，因此前案件積壓過多，房東房客要有心理準備，此類訴訟需要一段時間才能得到處理；我們接到房租糾紛案時，最先建議雙方盡量協商，若能協商成功，是對雙方最有利的結果」。

吳凌還說，「對於商業房租，法律上規定租戶無論生意好壞，都要按照租約支付房租；不過此次疫情狀況特殊，按以往法律，即使商業沒營業房租也要照付房租，但現在法官可能會酌情考量」。

凱森律師事務所合夥律師劉芳表示，10日的房租糾紛講座主要包括：房東房客訴訟的基本司法程序；不同類別訴訟；在禁止房東逼遷令下，房東和房客如何保護自己，以及逼遷令結束後如何開啟訴訟。

劉芳認為，禁止房東逼遷令延長的可能性較小，因為隨著疫苗接種增加，疫情正在好轉；她希望為華人免費提供法律建議、相關知識，幫助民眾合理保護財產。

房租糾紛講座將於10日(周三)晚7時30分線上舉行，講座連結請至王能競選網站wangforflushing.com查詢。

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