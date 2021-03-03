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班森賀建遊民所 民代揚言興訟

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀當地民選官員日前舉行線上會議，向華人居民匯報遊民建案的最新情況。(視頻截圖)
班森賀當地民選官員日前舉行線上會議，向華人居民匯報遊民建案的最新情況。(視頻截圖)

市府計畫在華人聚居的布碌崙(布魯克林)班森賀社區新建遊民收容所，代表當地的民選官員日前舉行線上會議，向華人居民匯報最新情況；市議員崔馬克(Mark Treyger)提到，已向社會服務局協商先撤銷建案申請，再和社區進一步商討，否則只能做好法庭審理的準備，希望當局慎重考慮。

班森賀遊民收容所建案曝光後，當地華人憂心會對社區和小孩安全帶來威脅，在社交媒體上建群，目前已有上百人加入，對該計畫反對到底。

在近期舉行的公眾會議中，崔馬克指出，市遊民局(DHS)至今沒有詳細規畫，批評當局準備不充分、行事不透明、也沒有徵詢社區的意願，對此感到失望；他強調收容所確實給遊民一個歇息的地方，但他們更需要健康和心理輔導，而班森賀不具備這些社會服務基礎設施，來滿足這些需求。

崔馬克已和社會服務局局長班克斯(Steven Banks)取得聯繫，建議他撤銷建案申請，再來社區和民眾協商，討論出更適合的地點；崔馬克說，反對者在該議題上絕不會讓步，最壞就是雙方鬧上法庭，可以牽扯好幾年；針對崔馬克這個建議，班克斯尚未答應，但表示會評估可能性。

州參議員沙維娜(Diane Savino)也表示，班森賀不是設遊民所的合適地點，但反對者不該給他人帶來錯誤觀念，被誤會不在乎遊民的死活，因此必須明確的指出來；她也認為更多民眾需獲悉該計畫，加入陣營向市府施壓。

民眾張女士表示，他們並不是社區活動家(activist)，只是剛好被牽入該計畫的普通人；要不是該案帶來的影響深遠，可能對社區造成傷害，也不會如此反抗，希望社區民眾可以團結一致，想辦法解決眼前難題。

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