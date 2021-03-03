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紐約顧客投訴量去年劇增 電信類居首

記者金春香／紐約報導
2020年紐約商業投訴數字劇增，電信投訴居首，幽靈網站頻出沒。（商業信譽局提供）
2020年紐約商業投訴數字劇增，電信投訴居首，幽靈網站頻出沒。（商業信譽局提供）

商業信譽局(Better Business Bureau，簡稱BBB)2日發布年度報告，指出2020年疫情期間，紐約地區顧客投訴數量比前一年激增27.9%，其中電信相關投訴最多，眾多民眾在幽靈網站受騙。

商業信譽局紐約分局局長羅森茨威格(Claire Rosenzweig)表示，過去一年內，民眾遇到購物和消費問題後通過BBB尋求幫助，共有910萬次，比前一年的730萬次曾加180萬次、23.9%；並有超過8萬次顧客投訴，比前一年的6萬3000相比增加27.9%。這些劇增的數字說明民眾過去一年中，除了遭受疫情苦難，還遇到更多商業不誠信帶來的種種問題。

商業信譽局數據顯示，電信相關投訴數字如往年一樣排在首位，2020年共有1萬3820起投訴，比前一年增加70%；究其原因，除了更多電信公司過去幾年搬進大紐約地區，去年由於疫情也使在家使用電信和通訊設備的需求量激增。

金融服務和網上零售領域相關投訴數字排在第二和第三；金融服務投訴數字高達1萬390起，比前一年增加39%，網路零售相關投訴有8972起，與前一年增長134%，原因可能是民眾在疫情期間的網路購物次數遠超以往。

羅森茨威格表示，電信領域投訴主要為信用卡和帳單投訴，及廣告詐騙；她指出，2020年BBB發現網路詐騙成為新趨勢，很多詐騙網站在網上湧現，在廣告中顯示提供低價商品，引誘顧客下單後，卻沒有實際提供任何服務或商品，然後這些網站會迅速消失，有些會在不久後再次出現；她說，這種詐騙形式將在2021年繼續。

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