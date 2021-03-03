防網路詐騙 紐約市府更新NYC Secure軟件

市府已經更新了網路安全手機軟件「NYC Secure」，現在可以幫助市民識別網路釣魚詐騙信息。（市府提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)2日表示，為保證市民在疫後經濟重啟過程中的經濟安全，市府已經更新網路安全手機 軟件「NYC Secure」，幫助市民識別網路釣魚詐騙 信息。

數據顯示，移動端設備占網路流量超過一半，而且大約有五分之一的美國人只用手機上網，尤其是年輕人、有色人種和低收入人群極度依賴手機。

市府表示，網路釣魚詐騙者一般會假扮正規或可信賴機構，引誘受害者提供敏感的個人信息，例如密碼、個人和帳戶信息等；隨著新冠疫情額蔓延，移動端釣魚詐騙變得愈發猖獗。

不過，「NYC Secure」新增添的釣魚詐騙識別功能將允許市民核查某些鏈接是否為網路詐騙鏈接，無論是通過電郵、短訊或其他社交平台上接到的鏈接；它還將為民眾提供必要的培訓資源，提高防詐騙意識，識別常見的騙術；同時，該軟件也會在手機上運行可疑程序時推出警告，包括介入安全性不佳的無線網路、打開詐騙網站、惡意軟件等。

市府表示，「NYC Secure」自2018年推出以來，下載次數已經超過15萬次；除此之外，市府網路安全指揮中心(NYC Cyber Command)也在全市五區2500個公共無線網路熱點，部署世界領先的網路安全和隱私保障技術，進一步保障接入者的數據安全。