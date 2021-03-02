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南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

史泰登島供電事故1日3起 數百住戶一度停電

記者黃伊奕／紐約報導
史泰登島1日發生多起電力起火事故，導致數百戶停電。（圖片取自電力公司推特）
史泰登島1日發生多起電力起火事故，導致數百戶停電。（圖片取自電力公司推特）

史泰登島3月1日發生多起電力事故，包括電線桿倒塌、變壓器起火以及高壓線起火斷開等，導致島上超過數百住戶供電中斷。

史泰登島當天起火事故不斷，先是在凌晨左右Broad街一個變壓器與電線桿起火，火勢進一步蔓延至一旁住房，消防員趕往後立刻切斷了電源展開修復工作；愛迪生電力公司對此回應指出，「因確保救火行動，不得不導致周圍數百名客戶供電被中斷，但是該情況僅僅維持了大約一個小時，快速恢復了供電。」

大約上午8時左右，Adams交North Railroan大道街角電線桿因底部年代久遠失修突然倒塌，好在搶救及時，未造成進一步損壞。

中午時分，Broad街變壓器起火地點不遠處的Bay街交Sands街附近，又突然出現高壓電線起火斷裂事故，警方與消防人員快速前往搶救，並將現場封鎖。

愛迪生電力公司發言人表示，此次高壓線斷裂與凌晨變壓器起火無任何關聯，經過搶救直到下午1時30分左右，所有住戶都已經成功恢復供電；據悉因此次高壓電線起火斷裂事故，導致約242名周圍住戶供電服務被中斷。

近期史泰登島供電系統頻繁出現問題，在2月9日也曾莫名發生大規模停電，導致島上超過3萬住戶家庭受影響，對此不少島上居民深感擔憂；居住在史泰登島的林先生表示，史泰登島雖然也是紐約市五區之一，但經常被政府遺忘，各種公共設施年久失修，但供電系統對每個家庭都無比重要，希望此次能引起政府重視，以免發生意外造成悲劇。

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