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華埠無故刺傷華裔 兇嫌未控仇恨犯罪

記者黃伊奕╱紐約報導
穆夫里希在曼哈頓華埠街頭無故刺傷36歲華裔男子。（PIX視頻截圖）
穆夫里希在曼哈頓華埠街頭無故刺傷36歲華裔男子。（PIX視頻截圖）

曼哈頓華埠街頭無故拿刀刺傷36歲華裔男子的嫌犯薩爾曼·穆夫里希(Salman Muflihi)，日前被控二級謀殺未遂等罪名，但檢方未控以仇恨犯罪；警方指出，穆夫里希向警方自首後，表示「我刺了那個人，他死了就死了，我不在乎」。

23歲葉門男子穆夫里希在2月25日持八吋長尖刀，在哥倫布公園(Columbus Park)旁靠近窩扶街(Worth St.)和巴士打街(Baxter St.)交口，將一名路過的36歲華裔男子捅至重傷；他於作案後前往鄰近的安保崗亭自首；警方指出，他有精神病史，1月時也曾在布碌崙(布魯克林)攻擊過一名華裔。

在審訊時穆夫里希向警方表示，「我就是看不慣他(受害者)看我的眼神」；但警方從案發地附近的監控錄像了解到，穆夫里希作案時是從身後突襲受害者，且案發時已是傍晚，天色已暗，很難讓人相信他看清了受害者的容貌；警方表示，嫌犯與受害者此前並不熟識，在案發過程中二人也並無語言交流；

根據起訴文件，嫌犯在自首時表示，「我刺了那個傢伙，如果他死了，那就死了，我不在乎」；也有目擊者表示，他從現場逃走時，嘴裡還念念有詞說「對不起」；受害華男重傷被送至醫院搶救，腎臟、肝臟等大出血，一度性命危殆，所幸目前傷勢逐步穩定。

檢方在經過初步調查後對他提出二級謀殺未遂、非法擁有武器、攻擊等多項罪名指控，但並未控以仇恨犯罪；曼哈頓地區檢察官辦公室表示，沒有證據證明穆夫里希捅人是出於種族方面的動機，所以不符合仇恨犯罪定義，助理檢察官強森(Adam Johnson)說。「就像我們辦理的每一起案件一樣，我們會繼續調查，並且在必要時提出適當的指控。」

華裔 仇恨犯罪 曼哈頓

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