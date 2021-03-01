我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

2亞裔劫匪槍指頭 法拉盛華人在家中被搶

記者朱蕾╱紐約報導
兩名嫌犯闖入受害人住宅後，試圖把她控制住。(警方提供)
兩名嫌犯闖入受害人住宅後，試圖把她控制住。(警方提供)

兩名亞裔男子近日持槍入室搶劫皇后區法拉盛一處華人居住的公寓，嫌犯尾隨受害人闖入家中後，用槍對準受害人頭部，搶走數千元現金和財物；市警2月28日公布嫌犯作案視頻，呼籲民眾提供線索，並指出嫌犯很可能是有計畫作案。

(影音來源：紐約市警)

警方表示，2月26日晚6時40分左右，住在法拉盛靠近大學點大道(College Point Blvd.)一棟公寓樓內的一名35歲華女出門倒垃圾後返回時，兩名亞裔男子尾隨其進入公寓樓後，闖入該女子家中；嫌犯將女子推倒在地，其中一名嫌犯拿出一把手槍對準女子頭部，威脅她說「如果你哭，我就開槍」。

記錄下案發過程的視頻顯示，兩名男子用力試圖將受害人按在地板上，幾乎躺在地上的受害人奮力反抗，她的拖鞋和口罩散落在地板上；有一刻，受害人坐了起來，一名男子用槍指著她的頭部相威脅；然後另一名男子試圖用繩子綁住受害人的雙手，在她繼續反抗後，兩名男子將受害人拖到房間的另一角落。

警方表示，搶匪從後害人家中搶走3000元現金、兩部蘋果手機、一個名牌手袋和多張信用卡，隨後逃逸；受害人身體未受到嚴重傷害。

受害人表示不認識嫌犯，不過警方認為，受害人案發前已被嫌犯盯上，因為她在公寓經營護膚、美妝生意，嫌犯應該是認為她手裡有現金。

約兩年前，不遠處一棟公寓樓的華人也遭入室搶劫，兩名男子蒙面闖入後把當時在家的華裔女子打傷，但因未找到現金，沒搶走任何財物。

警方表示，兩名嫌犯為亞裔男子，身形較瘦，作案時全身穿黑色衣服，戴黑色口罩，其中一人穿的帽衫後面印有「OFF THE WALL」字樣。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)
其中一名嫌犯穿的帽衫後面印有「OFF THE WALL」字樣。(警方提供)
其中一名嫌犯穿的帽衫後面印有「OFF THE WALL」字樣。(警方提供)

亞裔 手機 法拉盛

上一則

華埠無故刺傷華裔 兇嫌未控仇恨犯罪

下一則

8大道凶案 見義勇為華男肺部被刺穿 遺憾未能保護鄭勇

延伸閱讀

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

男子深夜連竊3商店 皇后區市警通緝

男子深夜連竊3商店 皇后區市警通緝
等12小時 楊愛倫支持者完成捐款

等12小時 楊愛倫支持者完成捐款
買外賣 分份憂

買外賣 分份憂
法拉盛夜總會附近治安堪憂 政府樓住客投訴

法拉盛夜總會附近治安堪憂 政府樓住客投訴
男嫌法拉盛深夜作案 連竊三家商店 市警109分局通緝

男嫌法拉盛深夜作案 連竊三家商店 市警109分局通緝

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36
布碌崙(布魯克林)8大道26日晚9時左右發生一起賭檔劫案。（記者顏潔恩／攝影）

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

2021-02-26 22:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋