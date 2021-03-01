2亞裔劫匪槍指頭 法拉盛華人在家中被搶

兩名嫌犯闖入受害人住宅後，試圖把她控制住。(警方提供)

兩名亞裔 男子近日持槍入室搶劫皇后區法拉盛 一處華人居住的公寓，嫌犯尾隨受害人闖入家中後，用槍對準受害人頭部，搶走數千元現金和財物；市警2月28日公布嫌犯作案視頻，呼籲民眾提供線索，並指出嫌犯很可能是有計畫作案。

(影音來源：紐約市警)

警方表示，2月26日晚6時40分左右，住在法拉盛靠近大學點大道(College Point Blvd.)一棟公寓樓內的一名35歲華女出門倒垃圾後返回時，兩名亞裔男子尾隨其進入公寓樓後，闖入該女子家中；嫌犯將女子推倒在地，其中一名嫌犯拿出一把手槍對準女子頭部，威脅她說「如果你哭，我就開槍」。

記錄下案發過程的視頻顯示，兩名男子用力試圖將受害人按在地板上，幾乎躺在地上的受害人奮力反抗，她的拖鞋和口罩散落在地板上；有一刻，受害人坐了起來，一名男子用槍指著她的頭部相威脅；然後另一名男子試圖用繩子綁住受害人的雙手，在她繼續反抗後，兩名男子將受害人拖到房間的另一角落。

警方表示，搶匪從後害人家中搶走3000元現金、兩部蘋果手機 、一個名牌手袋和多張信用卡，隨後逃逸；受害人身體未受到嚴重傷害。

受害人表示不認識嫌犯，不過警方認為，受害人案發前已被嫌犯盯上，因為她在公寓經營護膚、美妝生意，嫌犯應該是認為她手裡有現金。

約兩年前，不遠處一棟公寓樓的華人也遭入室搶劫，兩名男子蒙面闖入後把當時在家的華裔女子打傷，但因未找到現金，沒搶走任何財物。

警方表示，兩名嫌犯為亞裔男子，身形較瘦，作案時全身穿黑色衣服，戴黑色口罩，其中一人穿的帽衫後面印有「OFF THE WALL」字樣。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。