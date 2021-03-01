8大道凶案 見義勇為華男肺部被刺穿 遺憾未能保護鄭勇

劉用發見義勇為被刺穿肺部。（記者黃伊奕╱攝影）

布碌崙(布魯克林)8大道2月26日晚發生賭檔劫案，除46歲鄭勇被當場刺死外，另一名40歲、恰好在旁的電召車 司機劉用發也因當時見義勇為，被歹徒連刺兩刀，其中一刀刺穿肺部，好在連日搶救得以保命；劉用發2月28日接受本報獨家訪問，回憶當晚驚魂，稱不後悔見義勇為，但遺憾未能保護鄭勇。

來自福建琅岐的劉用發回憶當晚經過仍心有餘悸，他表示自己是電召車司機，案發當日晚間正在57街7大道路口等客人，突然就聽到對面街角傳來「搶劫，搶劫」的叫聲，「對面街角大約三個華人和兩個非洲裔圍成一團，同時向周圍人求救。」

劉用發立馬拿出手機 報警，「因為我不會英文，電話接線員要我等著轉接給翻譯」，期間眼看著街道對面對峙越來越激烈，這時身邊一對華裔男女路過正在討論要不要上去幫忙，劉用發便說了一句「都是中國人，應該幫」；「我從車後面拿了一把修車的錘子，給了旁邊華男 一把起子，就一起衝了過去。」

一開始劉用發和另外的幾名華男將兩名劫匪團團圍住，雙方打成一團，但不知何時身後又衝出來一名非洲裔劫匪，拿起尖刀就刺了過來，「我感覺被刺了，一開始根本感覺不到疼，但用手一摸發現全是血」。

被刺後，劉用發趕忙跑到對面街道繼續求救，這時手臂、腰部一陣鑽心疼痛感湧了上來，「我疼得躺在地上，一旁餐館裡面的員工跑了出來拼命幫我壓著傷口，不讓更多血流出來。」

劉用發被送去醫院後，醫生發現他手臂與身體右側被刺了兩刀，其中一刀刺穿肺部；經過兩次手術，劉用發所幸保住了性命，但仍須後續康復治療，才能恢復肺部正常功能。

醫院醒來後，劉用發通過手機看到朋友傳來相關新聞報導，才得知當時和他一起衝過去的華男就是鄭勇，不幸被刺死；「我很自責，雖然我不認識他，但如果當時攔住他或者有保護他，他也許就不會死，不會留下孤兒寡母無依無靠」，說完劉用發難忍激動心情，抽搐起來。

劉用發表姐鄭英說，自己表弟一直都是一個熱心腸的人，看到有人需要幫忙就會上前，「我一點不意外他會見義勇為」，「疫情他失業後就一直靠開車掙錢，這次醫療費還不知怎麼辦，原本來就自顧不暇，自己命都差點丟了還想著出院要去看鄭勇家人，我都不知該誇他還是罵他。」