珠江百貨旗艦店 今春重返蘇活區 地址不一樣囉！

珠江百貨旗艦店預計將於春天於蘇活區開幕，新址離舊址僅有兩個街區。(珠江百貨提供)

在去年12月宣布關閉其位於曼哈頓蘇活區(SoHo)百老匯395號旗艦店的珠江百貨(Pearl River Mart)，日前宣布將重回蘇活區，離舊址僅有兩個街區遠的百老匯452號，預計將於春天重新開幕迎客；這是該店50年歷史中，第六次搬遷旗艦店。

此前珠江百貨總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)表示，珠江百貨在疫情 下遭遇危機，與房東就租金 問題僵持不下，房東堅持以訴訟追討租金，在訴訟壓力下被迫選擇關店；不過她當時也表示，對未來發展仍抱有希望，將會在周邊尋找新店址。

該百貨近日表示將重回蘇活區，鄺瑛瑛也說，由於紐約市地產和商家營運成本的增加，過去50年必須要多次不斷搬遷旗艦店，不過該店也期許自己是社區的基石，希望能用自身力量來幫助社區發展。

由於疫情改變消費習慣，珠江百貨也開始面臨轉型，目前該百貨也積極開設電子商務平台，方便民眾選購，同時即便百貨面臨困難，她仍持續推動華埠 發展，包括提供「亮麗中國城」(Light up Chinatown)計畫多色紙燈籠，吸引更多民眾到華埠觀光消費。

鄺瑛瑛說，疫情迫使該百貨，以及全美其他零售、小商家和酒店業每天都必須面臨各種變化，但在過去的13個月，仍收到來自各界的慰問及支持，「而我們承諾對華埠的奉獻精神，以及維護和弘揚中華文化的使命不會改變。」