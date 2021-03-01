首採線上作業 皇后區社委會申請人數創新高

皇后區社區委員申請數量今年創新高，圖為法拉盛第七社區委員會召開定期會議。(本報檔案照)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards)23日宣布，共收到931人的社區委員申請，申請人數創新高；皇后區今年首次採用線上申請，簡化申請流程、加強推廣是申請者激增的主要原因。

皇后區長辦公室表示，931份社區委員申請不僅是全市有史以來的新高，也比去年皇后區595份申請增加了56.5%。理查茲上任區長後，簡化申請流程，並在社區、大學校園等地方開展推廣活動，旨在增加申請者的多樣化；過去，申請必須經過簽名和公證，然後申請者親自把申請材料遞交到皇后區公所，今年首次完全在線進行，將使申請更容易完成，尤其是對於居住在公共交通選擇有限地區的居民。

「當所有人的聲音被聽到時，民主制度才能達到最佳效果；讓各社區委員會的委員真正反映皇后區的多元化，有助確保市府聽到皇后區居民的聲音。」理查茲說，「我將審核收到的所有社區委員的申請，並期待與最終獲得任命的委員一起工作。」

紐約市 共有59個社區委員會，其中皇后區有14個，每個社委會有最多50名委員，都為無償服務，任期於4月1日開始，為期兩年，最多可連續四個任期；社委會每月舉辦一次委員會議，在當地土地使用和規畫事宜方面發揮重要的建議和指導作用，還會就市府經費、市政服務，以及其他很多影響民眾和社區發展的事宜舉行聽證會、提出建議，加強公眾溝通。

皇后區長辦公室1月中開始接受全區的社區委員申請，本月19日截止，此次931名申請者中，有698人目前不是現任社區委員，去年這一人數為252人。新一屆社區委員將於4月1日起上任，任期為兩年。