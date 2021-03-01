星巴克想開新店 白石鎮居民聯署反對

星巴克計畫於今春在白石鎮跨島公園大道旁開設一家分店。(谷歌地圖)

連鎖咖啡 店星巴克 (Starbucks )計畫今年春在皇后區 白石鎮開一家新店，但此計畫遭到當地商家和居民的反對。

白石鎮商家聯盟(Whitestone Merchants Association)主席伊薩基迪斯(George Isaakidis)在「我們愛白石鎮公民協會」日前召開的會上表示，「小企業是社區的命脈，我們始終希望對我們所有的商家表示團結和支持」，像星巴克這樣的大連鎖企業進駐會影響社區的小商家。

星巴克計畫於今年春天在白石鎮跨島公園大道(Cross Island Pkwy.)149-51號開設一家分店，有免下車購買通道，預計為社區提供25個工作崗位。

白石鎮商家聯盟2月14日發起反對星巴克新店計畫的網路請願簽名，目前已得到約250人響應。該聯盟認為新店是不必要的，因為計畫的星巴克新店周圍已有一家貝果店(bagel)、一家意式濃縮咖啡店、甜甜圈店「Dunkin' Donuts」和一家餐館，附近還有幾家小餐館。

伊薩基迪斯表示，社區內的咖啡店、三明治店、餐館等將受到星巴克的負面影響。商業區的交通擁堵和停車位有限問題，也會隨著商店的增加而加劇；不過，也有些人對星巴克的新店計畫感到興奮。

根據市樓宇局(Department of Buildings)的紀錄，建立星巴克新店的書面報告已於1月26日提交，但2月9日被拒，若申請人解決樓宇局的異議，仍有資格獲得批准。