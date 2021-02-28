挺葛謨養老院政策 5大醫院主管聯合發聲明

州長葛謨(Andrew Cuomo)仍深陷養老院 風波，率先出手相助的是紐約五家醫院的執行長，日前聯合發表聲明，支持州府此前頒布的極具爭議性要求養老院接收新冠病患的指令；與此同時，州議會也於26日發布近20項有關約束營利性養老院的提案。

據紐約郵報報導，一家養老院內的高級人員日前指出，州府去年3月25日頒布行政令，要求養老院不得以新冠感染為由拒絕接收醫院轉入的患者，但在那之前完全沒有徵求養老院方面的意見，認為這種指令的背後支持者顯然來自醫院。

而日前紐約多家醫院執行長聯合發表聲明，稱該已撤銷的指令，是為了疫情 期間幫助醫院騰出病床，是必要且謹慎的決定。

該聲明的簽署者包括西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)系統執行長Kenneth Davis、諾斯韋爾醫療(Northwell Health)系統執行長Michael Dowling、紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)系統執行長Steven Corwin、紐約大學 朗格尼醫院(NYU Langone Health)系統執行長Robert Crossman和蒙特費爾醫學中心(Montefiore Medical Center)執行長Philip Ozuah。

不過據悉在該命令發布時，西奈山醫院執行長Kenneth Davis正在佛州棕櫚灘附近的海濱豪宅，當時有報導指出，西奈山醫院的護士穿著垃圾袋當保護衣，在一線奮戰。

州衛生廳表示，醫院執行長的信說明這些世界上最好的醫療機構領導層，相信該行政令是基於科學證據做出的結論，也是這些醫院在疫情期間幫助紐約度過最黑暗時刻。

州眾議會健康委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)等州眾議員，日前提出19項養老院相關提案，其中包括禁止批准新的營利性質養老院的成立，並要求暫停擴大現有養老院的規模。