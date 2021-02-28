我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

挺葛謨養老院政策 5大醫院主管聯合發聲明

記者金春香╱紐約報導

州長葛謨(Andrew Cuomo)仍深陷養老院風波，率先出手相助的是紐約五家醫院的執行長，日前聯合發表聲明，支持州府此前頒布的極具爭議性要求養老院接收新冠病患的指令；與此同時，州議會也於26日發布近20項有關約束營利性養老院的提案。

據紐約郵報報導，一家養老院內的高級人員日前指出，州府去年3月25日頒布行政令，要求養老院不得以新冠感染為由拒絕接收醫院轉入的患者，但在那之前完全沒有徵求養老院方面的意見，認為這種指令的背後支持者顯然來自醫院。

而日前紐約多家醫院執行長聯合發表聲明，稱該已撤銷的指令，是為了疫情期間幫助醫院騰出病床，是必要且謹慎的決定。

該聲明的簽署者包括西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)系統執行長Kenneth Davis、諾斯韋爾醫療(Northwell Health)系統執行長Michael Dowling、紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)系統執行長Steven Corwin、紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)系統執行長Robert Crossman和蒙特費爾醫學中心(Montefiore Medical Center)執行長Philip Ozuah。

不過據悉在該命令發布時，西奈山醫院執行長Kenneth Davis正在佛州棕櫚灘附近的海濱豪宅，當時有報導指出，西奈山醫院的護士穿著垃圾袋當保護衣，在一線奮戰。

州衛生廳表示，醫院執行長的信說明這些世界上最好的醫療機構領導層，相信該行政令是基於科學證據做出的結論，也是這些醫院在疫情期間幫助紐約度過最黑暗時刻。

州眾議會健康委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)等州眾議員，日前提出19項養老院相關提案，其中包括禁止批准新的營利性質養老院的成立，並要求暫停擴大現有養老院的規模。

養老院 紐約大學 疫情

上一則

市長參選人見面會 歡迎華人線上參與

下一則

紐約州155萬人完成兩劑疫苗接種 3.15起開放大型婚宴

延伸閱讀

第二名女幕僚出面 指控紐約州長葛謨性騷擾

第二名女幕僚出面 指控紐約州長葛謨性騷擾
紐約州婚禮防疫：指定區域跳舞 家庭成員坐同一桌

紐約州婚禮防疫：指定區域跳舞 家庭成員坐同一桌
紐約州150萬人完成兩劑疫苗接種

紐約州150萬人完成兩劑疫苗接種
紐約市3疫苗接種點 24小時開放 酒店員工可預約

紐約市3疫苗接種點 24小時開放 酒店員工可預約
防失業救助金詐騙 紐約州府推新工具

防失業救助金詐騙 紐約州府推新工具

紐約客談／葛謨跌倒 極左吃飽

紐約客談／葛謨跌倒 極左吃飽

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立