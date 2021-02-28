等12小時 楊愛倫支持者完成捐款

楊愛倫(中)表示，她已服務社區超過40年，幫助多位參選人募集籌款，對於自己籌到足夠競選資金充滿信心。(楊愛倫提供)

法拉盛 第20選區市議員參選人楊愛倫(Ellen Yang)27日表示，市選舉局官網27日凌晨出現異常，她的多名支持者等待逾12個小時後，才完成捐款；對此，她對支持者表示感謝，表示自己雖然較晚宣布參選市議員，但憑藉逾40年參政經歷，有信心募集足夠款項，並籌集所需連署。

楊愛倫表示，不少支持者27日表示，市選舉局(Board of Elections)網站27日凌晨開始出現異常，等待超過12小時，部分支持者直到當天下午1時左右才完成捐款；她說，疫情期間募款不易，自己較晚決定參選，因此更為困難。

但楊愛倫表示，她服務社區超過40年，幫助多位參選人募款，對於自己籌到足夠競選資金充滿信心，她並表示，自己的捐款以小額為主，計畫申請相對基金；對於收集連署簽名，她說，自己從1982年開始助選至今，已了解相關法規與流程，並不擔心自己在此關會遇到困難。

對於此次參選是否會分散華人選票，楊愛倫說，今年市議員選舉採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，選民可依喜好順序選擇五位參選人，並不會出現上述問題；她更希望通過自己參選，鼓勵華裔積極投票，了解參政議政的重要性。

根據州府資料，來自台灣的楊愛倫2006年當選為首位亞裔女性紐約州眾議員 ，2008年卸任，她曾擔任州「最高法院律師懲戒委員會」委員，目前任州眾議員金兌錫辦公室高級顧問。

根據市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)網站，法拉盛第20選區有十人參選，除楊愛倫外，還有州眾議員第40選區的紐約州民主黨委員會委員黃敏儀、獨立司機工會華人司機召集人陳海靈、前紐約華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任王能、社區人士尹導、大法拉盛商會執行主任崔容準，以及全國西語裔警察協會主席米藍達(Anthony Miranda)等。