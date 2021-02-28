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12華裔二戰老兵 獲頒國會金質獎章 民選官員感謝

記者金春香╱紐約報導
老兵葉錦在家人陪伴下獲頒國會金質獎章。（視頻截圖）
老兵葉錦在家人陪伴下獲頒國會金質獎章。（視頻截圖）

紐約同源會(CACAGNY)27日舉行線上儀式，為12名華裔二戰老兵頒發國會金質獎章，這些近百歲老人多在家人陪伴下接受獎章，為自己當年為美國奮戰的經歷感到自豪，多名頒獎嘉賓和發言嘉賓感謝老兵為美國所做的貢獻，並譴責近日愈演愈烈的仇恨亞裔犯罪行為。

2017年5月，國會眾議員羅伊斯(Ed Royce)、劉雲平及參議員譚美(Tammy Duckworth)、慶野慶子(Mazie Hirono)和柯克蘭(Thad Cochran)在兩院分別提出H.R.2358與S.1050號提案，要求為二戰華裔老兵頒發國會金質獎章，2018年12月已在兩院通過的「二戰華裔老兵國會金質獎章法案」由總統簽字成法。

一直爭取提案通過的同源會從2016年底，就在全美發起「承認華裔二戰老兵項目」，整合遍布全美的華裔老兵資料，以確保每位經過確認的華裔退伍軍人(或近親)都能獲得官方頒發的金質獎章。

該項目重要推動人、美國首位華裔陸軍少將陳紹章(William Chen)27日與陸軍少將黃達民(Darryll Wong)及海軍少將Jonathan Yuen，為12名二戰老兵頒發獎章。

祖父是鐵路華工的陳紹章說，受到「排華法案」影響，二戰時期很多華裔被孤立，但他們仍自願或受徵召參戰，愛國忠誠與貢獻不容忽視，如今華裔老兵對美國的貢獻終於得到世人認可。

國會眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸等民選官員當日參加了位於曼哈頓下城反對仇恨亞裔集會後，參加這場線上頒獎儀式，指出二戰時期有2萬名華裔美國人自願參軍或被強召入伍，當時在美華裔總數也不過7萬8000人，參軍人數占四分之一，如今他們終於獲得應有的榮譽；然而當下亞裔卻因為新冠病毒，再次陷入四面楚歌境地，人們不能忘記亞裔是美國歷史和現在重要的一部分，抵制仇恨亞裔行為，需要每個人參與進來。

12名獲頒者為Edward L. Chan，Buck Dor Eng，Hope Lee，Kuen Lee，Gladys G. Mah，Fook Toon Moy，Peter D. Yam，Norman Hong Poy Chin，Don S. Gong，Wayde Houng Loo Lee，Wing Fook Li和葉錦(Yip Kam)。

老兵Wing Fook Li在家人陪伴下獲頒國會金質獎章。（視頻截圖）
老兵Wing Fook Li在家人陪伴下獲頒國會金質獎章。（視頻截圖）
陳紹章為華裔老兵頒發金質獎章。（視頻截圖）
陳紹章為華裔老兵頒發金質獎章。（視頻截圖）
老兵Hope Lee在家人陪伴下獲頒國會金質獎章。（視頻截圖）
老兵Hope Lee在家人陪伴下獲頒國會金質獎章。（視頻截圖）

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