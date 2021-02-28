攝影師史島渡輪上遇襲 楊安澤解危

楊安澤(中)在史島渡輪上幫助被攻擊的攝影師。(記者張晨╱攝影)

紐約市長候選人楊安澤 (Andrew Yang)26日在史泰登島 渡輪上，幫助了一名被無故攻擊的隨行攝影 記者，他表示，並非作為政客或候選人會這麼做，「我想所有人都會有見義勇為的衝動。」

Getty攝影記者普拉特(Spencer Platt)表示，案件發生在26日上午11時15分左右，在船駛過自由女神像後不久，自己在渡輪頂層室外甲板上，被一名非洲裔男子攻擊。

普拉特表示，他當天只是陪同楊安澤遊覽史泰登島的一小群媒體隨行人員中之一，當時他正在甲板上和朋友通電話，一名戴著黑色牛仔帽、穿牛仔褲的男子走到他跟前，站在離他的臉只有幾吋的地方。

「我只問了一句，『怎麼了?』他便立刻大力將我推倒。」普拉特回憶說，「當我回過神來時，他已經把一根鋼棍舉過頭頂……好像隨時準備打下，揮向我的頭。」

隨後楊安澤從裡面看到了騷動，跑到外面幫忙，平息了混亂局面，並及時救出普拉特。

楊安澤表示，襲擊者認出自己，「我聽到動靜去查看，試圖盡快介入，當(襲擊者)轉過身來，他看到了我，認出了我，情況很快就緩和了下來。」

「我想大多數人都會有和我一樣的衝動。」楊安澤說，這是下意識的行為，並非是以政客或候選人的身分。

普拉特事後表示，自己非常感謝楊安澤的出手相助。

據本月早些時候公布的一項民意調查顯示，楊安澤目前是贏得民主黨市長初選的熱門人選。