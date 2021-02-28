又遭1前助手爆性騷 葛謨：以導師身分對待

25歲的班奈特爆料葛謨性騷擾，曾問其「是否曾和年長男人發生過關係」。（取自推特）

繼前助理博一嵐(Lindsey Boylan)爆州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾後，又一名25歲前助理27日稱去年曾遭葛謨性騷擾，葛謨經常問她感情和性生活細節，並曾問她「是否曾和年長男人發生過關係」；葛謨當日對此回應稱，自己向來是以導師的身分對待她，「她有權發聲」，但要求獨立調查，

班奈特(Charlette Bennett)2019年初開始在州政府工作，最初在葛謨位於曼哈頓的辦公室擔任初級職位，幾個月後經過葛謨的面試升任為高級助理。

2020年7月她向葛謨其他高級雇員反映遭州長言語騷擾後，被調至另一辦公室，成為醫療政策顧問，去年11月離職；她稱去年春天疫情 高峰時期，葛謨曾對她做出言語性騷擾，但沒有發生肢體接觸。

班奈特說，她與葛謨關係更進一步，是因為2019年她與葛謨都住在紐約上州 威徹斯特郡，而她在中學時還與葛謨女兒一起參加足球比賽；葛謨逐漸開始問她一些約會生活的問題，她雖然覺得不太合適，但並不認為太過分，「他對我來說，就像父親一樣。」

2020年1月，二人還就班奈特的職業規畫等話題，長談數小時，3月班奈特被調到新冠疫情應對小組，5月開始她發現葛謨開始更頻繁地打探她的戀愛生活；班奈特也向葛謨說了自己曾遭性侵的經歷，但葛謨持續的探詢其戀愛及性生活令她感到不適。

其中最唐突的一次發生在6月5日，她單獨在葛謨州府辦公室內，葛謨對她抱怨稱疫情期間太過孤單，都無法擁抱任何人，然後問班奈特，「最後一次擁抱的是誰？」

班奈特試圖轉移話題稱自己想擁抱父母，葛謨強調說，「不，我的意思是真正的擁抱」(意指男女之間)，之後還問她是否介意與年長男人發生關係，稱自己不介意與年輕女子談戀愛，只要對方年齡在22歲以上就行。

葛謨27日回應說，班奈特是一名優秀員工，是新冠疫情應對團隊內重要一員，「她有權發表自己觀點。」但葛謨稱，班奈特最初先開口跟他說自己是一名性侵受害者，她希望努力幫助那些有類似經歷的受害者，「而我則努力做到支持她和幫助她」。

葛謨說自己從沒有占班奈特便宜，也從未試圖做出任何不妥當的行為，他強調，要妥善解決這件事不能依靠媒體，最妥當的方式就是第三方介入調查，他呼籲紐約民眾在得到最終調查結果前不要妄自下結論。

州長法律代表Beth Garvey表示，前法官Barbara Jones將領導這一獨立調查。