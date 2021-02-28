市長參選人見面會 歡迎華人線上參與

紐約亞裔民主黨俱樂部27日宣布，將在3月安排多場市長參選人線上見面會，讓華人更了解參選人背景和政見。(視頻截圖)

紐約市 長選舉將在6月舉行，紐約亞裔 民主黨俱樂部(New York City Asian-American Democratic Club)27日宣布，將在3月安排多場參選人線上見面會，讓華人更了解參選人背景和政見；隨著全市頻傳亞裔歧視 犯罪，該俱樂部主席李江華強調，市長上任後是否有計畫保護亞裔，成為重要的條件，希望參選人可針對相關問題闡述想法，並歡迎華人積極參與。

李江華表示，在新冠疫情和歧視亞裔雙重衝擊下，2021年的市長選舉對亞裔而言尤其重要，必須選出一名能保護亞裔的市長；在見面會上，參選人將介紹自己的背景和政綱，接著由協辦單位、社區商家和居民提出問題，請參選人作答。

根據目前的時間表，3月將安排三場市長參選人見面會，分別是3月4日(周四)晚7時，參選人包括布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)；3月5日(周五)晚7時，第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)和非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)。

3月16日(周二)晚7時，前華裔總統參選人楊安澤(Andrew Yang)和前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)；不排除之後還會安排更多參選人與大眾線上會面。

李江華說，屆時將會有在線中文翻譯，民眾無需擔心聽不懂；欲參與會議，民眾需事先註冊，可電郵至[email protected]查詢更多。