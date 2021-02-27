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華女法拉盛家門前遭毆遭搶 警：非仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
該男子涉嫌在法拉盛暴力搶劫一名亞裔女子，被警方通緝。(市警提供)
該男子涉嫌在法拉盛暴力搶劫一名亞裔女子，被警方通緝。(市警提供)

一名44歲的華裔女性日前在法拉盛35大道夾林登坊(Linden Place)家門前，遭人拳打腳踢並搶走錢包；紐約市警26日發布嫌犯照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索，但警方表示，這起案件與仇恨犯罪無關，尚無任何證據顯示嫌犯針對亞裔作案。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，市警109分局於23日晚9時17分接到報案，稱有一名44歲的華女在35大道夾林登坊的家門前遭到搶劫；警方表示，嫌犯接近受害人後，先將她拖下樓梯，並對其拳打腳踢，搶走錢包。

警方表示，受害人受輕傷，被搶132元現金；但警方表示，這起案件與近期頻發的針對亞裔的仇恨犯罪無關，尚無任何證據顯示嫌犯針對亞裔作案。

根據警方公布的照片與作案視頻，嫌犯男性，作案時戴口罩、手套，穿套頭毛衣、毛褲與球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

紐約市 亞裔 仇恨犯罪

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