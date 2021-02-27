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華埠華男遭捅重傷 葉門男被控仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
一名華裔男子在華埠街頭無端被捅傷。（取自ABC7電視台）
一名華裔男子在華埠街頭無端被捅傷。（取自ABC7電視台）

華埠市警五分局轄區25日晚發生一起駭人聽聞的捅人案件，36歲華裔男子步行返家途中，被23歲的葉門男子持八吋尖刀從後突襲、捅至重傷，嫌犯作案後不久前往曼哈頓地區檢察官辦公室崗亭自首；該男子26日被控二級謀殺未遂，作案動機是仇恨犯罪；嫌犯有長時間的精神病史，上月在布碌崙(布魯克林)也曾從後攻擊一名華裔受害者，此前有三次攻擊他人被捕的紀錄。

警方表示，25日晚6時19分左右，在位於哥倫布公園(Columbus Park)旁、靠近窩扶街(Worth St.)和巴士打街(Baxter St.)交口處，23歲的薩爾曼·穆夫里希(Salman Muflihi)從後持刀將一路過的華裔男子捅傷，隨後逃離現場；受害者在路人幫助下報警，被送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救。

案發兩小時後，嫌犯穆夫里希自行前往位於1 hogan place的曼哈頓地區檢察官辦公室，並對治安崗亭內執勤人員說「我捅了人，警察在哪？」隨後市警五分局迅速接手，將他押往警局審訊。

穆夫里希向警方表示，「我就是看不慣他(受害者)看我的眼神。」但警方從案發地附近的監控錄像發現，穆夫里希作案時是從後突襲受害者，且當時天色漸暗，不太可能正面看到受害者的眼神。

警方表示，涉案雙方均非遊民，嫌犯與受害者此前互不相識，案發過程中二人也無言語交流。

案發地就在聯邦法院門(Daniel Patrick Moynihan U.S. Courthouse)前，窩扶街日前已完成整修，恢復雙向車道，車流人流都比以往更多，且鄰近的治安崗亭也時常有人駐守。

案發地一處路燈桿上仍清晰可見大片血跡，受害者被刺後曾倚靠在燈桿上，人行道上也有血跡零星散落。

受害者25日晚一度傷勢嚴重情況危急，26日一早轉危為安，目前傷勢穩定；而穆夫里希也被押離五分局，前往醫院進行精神鑑定。

警方26日表示，穆夫里希住在布碌崙班森賀(Bensonhurst)，有長時間的精神病史，目前已經被控以仇恨犯罪為作案動機的二級謀殺未遂，他此前就有三次攻擊他人被逮捕的紀錄；其中一次發生在1月12日，嫌犯在布碌崙39街交九大道處，無端猛擊一28歲華裔行人的後腦而被捕，但當時未被以仇恨犯罪控罪。

案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨／攝影)
案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨／攝影)
案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨／攝影)
案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨／攝影)
案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨／攝影)
案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨／攝影)
案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨／攝影)
案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨／攝影)

華裔 布碌崙 仇恨犯罪

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