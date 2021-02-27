曼哈頓華埠濺血 民眾自危憂成下個受害者

夜晚的華埠哥倫布公園附近空無一人。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 25日晚發生華裔 被刺案再次引發社區憂心，不少人目睹市消防局用水槍沖洗現場血跡的畫面，「紅色的血水流下人行道」令人怵目驚心，案發地是不少人來往華埠的必經之路，民眾感覺「誰都可能成為受害者」。

華裔社區人士認為，這起案件再次曝露紐約市 對心理健康問題的疏忽，「沒有人一早醒來就想要去傷害別人，需追根溯源才能解決問題」。

案發時，參選曼哈頓華埠第一選區市議員的劉林劍虹就在附近，她表示，作為社區居民，那裡曾是她上下班的必經之路，法院門口的崗亭也常有警察或安保人員駐守，她一直認為該處是最安全的地方。

案發地是一處十字路口，窩扶街(Worth St.)修路完成後，不少民眾會在此等候交通燈，穿過馬路前往茂比利街(Mulberry St.)；劉林劍虹表示，這不禁讓人害怕，因為該案的華裔受害者同在返家途中遭襲，「每個人都可能成為受害者。」

茂比利街居民陳志堅表示，案發當日他稍晚路過現場時不知發生什麼事，但看到消防員用水槍沖洗地面血跡的場面，則令他心頭一驚，「紅色血水流下人行道，之後才知道受害者是名華裔。」

第三社區委員會委員陳家齡表示，鑒於涉案雙方沒有言語交談，在後期的法院審理中恐很難判定為仇恨犯罪，況且嫌犯還患有精神疾病。

陳家齡和劉林劍虹均表示，這進一步印證了紐約市對心理健康問題疏於關照，「沒有人一早醒來就想要去傷害別人」，若他們有足夠的資源獲得幫助，也許就能避免慘劇的發生。

二人指出，仇恨犯罪報告激增是因為有更多受害者願意站出來發聲，但許多案件的作案動機並非以種族仇恨為起點，而是無端的隨機攻擊，所有族裔都可能成為受害者，「而不單單針對華、亞裔。」

五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，經過一晚調查，「我們相信已經有足夠的證據，以仇恨犯罪為動機指控該嫌犯謀殺未遂，但最後依然取決於地方檢察官辦公室的決定」。

張保羅表示，轄區治安連月來非常穩定，希望社區民眾不必為此驚慌，全體五分局警員將竭盡全力保護民眾安全。