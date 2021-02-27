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羊頭灣郵局火燒2周仍停擺 華人怨不便

記者顏潔恩／紐約報導
位於羊頭灣東19街2370號的郵政局12日頂樓冒出濃煙。(取自citizen)
位於羊頭灣東19街2370號的郵政局12日頂樓冒出濃煙。(取自citizen)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的羊頭灣，日前該地的郵局頂樓發生火災，引起短暫停電，但當地不少華人投訴，郵局發生火災已將近兩周，至今還未恢復服務，影響他們領取信件或包裹；此外，火災後當地信件也無法按時送達民眾家裡，讓許多人感到無奈。

位於東19街2370號的郵局12日頂樓冒濃煙，消防局用大約45分鐘將大火撲滅，未引起巨大損失，但此後的五天內郵局失去電源，未能提供服務；儘管郵局發言人表示，民眾可以在原地址一條街以外的另一個服務中心寄送信件，但不少居民投訴表示，抵達現場時，發現根本不方便。

當地民眾Josephine Galbraith表示，這個服務中心放了個告示牌在門上，表示不接收郵件，她不確定自己的信去了哪裡，或者應該向誰聯繫；儘管一名員工曾指導她去郵件損毀部門(fire-damaged mail emporium)詢問，但該部門卻已關閉，讓她不知道下一步該怎麼做。

而且自火災發生後，很多信件一直沒有按時送到民眾家中；華裔居民林約翰表示，他可以在郵局的通知電郵服務上(Informed Delivery email service)看見信件顯示抵達的時間，結果卻沒有送到；他埋怨說，包括支票、報稅單等重要信件，現在無從追究，而當局也沒有發聲明來指導民眾該怎麼做 。

「他們可以做的是起碼貼一個通知，告訴我們接下來怎麼做、郵政局幾時可以重開。」林約翰說，相信還有大量的信件還在郵政局內沒有送出去，而如今已迎來報稅季，很多人都在等待重要信件；他表示，身邊很多朋友都有相同的情況，懷著一樣的疑慮，希望當局可以趕緊安排人員來說明。

郵政局火災已將近兩周，至今都還未恢復服務。(谷歌地圖)
郵政局火災已將近兩周，至今都還未恢復服務。(谷歌地圖)

華人 郵政 報稅

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