防失業救助金詐騙 紐約州府推新工具

新冠疫情期間失業福利申請造假頻發，州勞工 廳過去一年成功阻止了可能造成64億元損失的52萬1000起造假申請；州府25日宣布啟用「ID.me」來幫助解決這一問題，進一步保證失業金 能盡快分發到需要的民眾手中。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，全球公共衛生危機給眾多紐約民眾帶來經濟負擔，但卻有不法分子利用公共衛生和經濟危機，試圖詐取州府向所需民眾提供的救助金；從去年3月開始，紐約州 420萬名失業民眾獲發超過700億元失業救助金，但也有很多人造假申請，勞工廳發現超過50萬份欺詐性失業申請，可能使州府損失64億元。

此前提交失業金申請後，民眾需要通過網路或傳真提供出生證明、護照、駕照或其他文件，需要耗費勞工廳員工數周時間進行信息核查；現在民眾只要使用「ID.me」網站或手機程序，就可以快速核實個人身分，也能有效防止不法分子試圖盜取他人信息來申請失業救助金。

另外，勞工廳也宣布啟動網站https://dol.ny.gov/report-fraud，呼籲民眾登錄查詢防盜貼士，謹防個人信息被不法分子盜用。