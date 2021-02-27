法拉盛被推致昏迷華婦子女 譴責仇恨犯罪

在法拉盛被推致昏迷的華女子女日前發聲，譴責仇恨犯罪。(紐約市警提供)

在法拉盛 被推致昏迷的華婦子女日前發聲，譴責仇恨犯罪，期盼母親早日恢復正常生活；被告馬泰奧(Patrick Mateo)回應稱，事發當天，他因受害人靠自己太近，才發生爭執，且對方也用胡椒噴霧劑攻擊自己。

根據紐約時報 26日報導，在法拉盛被推致昏迷的華婦女兒鄭美琪(Maggie Cheng，姓名均音譯)與兒子鄭山姆(Sam Cheng)日前接受採訪描述當天案情；鄭美琪說，她強忍著看完母親被攻擊的視頻，淚流不止，「我媽媽像是一片羽毛或布娃娃被人扔在地上」。

鄭山姆表示，他的母親在遭遇攻擊後，送醫搶救近五小時，額頭縫了十針左右，才恢復穩定；但他說，母親剛開始試圖隱瞞整個事件，並不願報警處理，「她不想有任何麻煩」。

這起遇襲案件，得到包括林家珍(Awkwafina)、陳靜(Gemma Chan)及穆恩(Olivia Munn)等亞裔名人在網絡聲援，受到廣泛關注，因被告47歲的馬泰奧(Patrick Mateo)只被控三級攻擊的輕罪，且過堂後無須交保就被釋放，引起華人社區的不滿。

對此，馬泰奧通過短信回應說，他當天在羅斯福大道上的一家餅屋前，因受害華女 離他太近，雙方才發生爭執，他稱，華女在隨後的爭執中用胡椒噴霧劑(Pepper Spray)攻擊了他，「我告訴她，『你在美國，不是中國！請給我空間(預防)新冠病毒』」。

鄭山姆回應稱，因為母親當天被推倒，頭部受到創傷，關於案發的記憶模糊，但他確認母親當天帶了胡椒噴霧，並在兩人爭執中取出；但他說，他不希望任何人對馬泰奧採取過激的報復行為，期盼母親早日從傷痛中走出，恢復正常生活軌跡，「她(母親)不想整日待在家中，活在恐懼中」。