我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

法拉盛被推致昏迷華婦子女 譴責仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
在法拉盛被推致昏迷的華女子女日前發聲，譴責仇恨犯罪。(紐約市警提供)
在法拉盛被推致昏迷的華女子女日前發聲，譴責仇恨犯罪。(紐約市警提供)

法拉盛被推致昏迷的華婦子女日前發聲，譴責仇恨犯罪，期盼母親早日恢復正常生活；被告馬泰奧(Patrick Mateo)回應稱，事發當天，他因受害人靠自己太近，才發生爭執，且對方也用胡椒噴霧劑攻擊自己。

根據紐約時報26日報導，在法拉盛被推致昏迷的華婦女兒鄭美琪(Maggie Cheng，姓名均音譯)與兒子鄭山姆(Sam Cheng)日前接受採訪描述當天案情；鄭美琪說，她強忍著看完母親被攻擊的視頻，淚流不止，「我媽媽像是一片羽毛或布娃娃被人扔在地上」。

鄭山姆表示，他的母親在遭遇攻擊後，送醫搶救近五小時，額頭縫了十針左右，才恢復穩定；但他說，母親剛開始試圖隱瞞整個事件，並不願報警處理，「她不想有任何麻煩」。

這起遇襲案件，得到包括林家珍(Awkwafina)、陳靜(Gemma Chan)及穆恩(Olivia Munn)等亞裔名人在網絡聲援，受到廣泛關注，因被告47歲的馬泰奧(Patrick Mateo)只被控三級攻擊的輕罪，且過堂後無須交保就被釋放，引起華人社區的不滿。

對此，馬泰奧通過短信回應說，他當天在羅斯福大道上的一家餅屋前，因受害華女離他太近，雙方才發生爭執，他稱，華女在隨後的爭執中用胡椒噴霧劑(Pepper Spray)攻擊了他，「我告訴她，『你在美國，不是中國！請給我空間(預防)新冠病毒』」。

鄭山姆回應稱，因為母親當天被推倒，頭部受到創傷，關於案發的記憶模糊，但他確認母親當天帶了胡椒噴霧，並在兩人爭執中取出；但他說，他不希望任何人對馬泰奧採取過激的報復行為，期盼母親早日從傷痛中走出，恢復正常生活軌跡，「她(母親)不想整日待在家中，活在恐懼中」。

華女 法拉盛 紐約時報

上一則

布碌崙區長亞當斯 表彰抗疫英雄

下一則

防失業救助金詐騙 紐約州府推新工具

延伸閱讀

人手不足！花旗球場打疫苗…長者寒風中苦等5小時

人手不足！花旗球場打疫苗…長者寒風中苦等5小時

紐約市長參選人楊安澤訪法拉盛 傾聽民意

紐約市長參選人楊安澤訪法拉盛 傾聽民意
市教育總監將出席法拉盛25學區會 華人應積極發聲

市教育總監將出席法拉盛25學區會 華人應積極發聲

亞美醫協孔廈設接種站 400長者打疫苗　

亞美醫協孔廈設接種站 400長者打疫苗　
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
紐約法拉盛11歲華裔女童失蹤

紐約法拉盛11歲華裔女童失蹤

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生