布碌崙華人元宵送暖 贈300份湯圓、口罩

布碌崙華人組織聯合民選官員舉行元宵節慶祝活動，派發超過300份湯圓給社區。（記者顏潔恩/攝影）

布碌崙 (布魯克林)華人 組織聯合當地民選官員辦公室26日舉行「元宵送暖、愛心傳遞」花燈節活動，準備超過300多份湯圓、口罩給當地七個社區機構，由其再派發給需要人群，希望大眾在新冠疫情 下仍感受到佳節氣氛與歡樂。

該活動獲得布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、布碌崙商會，以及紐約布碌崙牌樓協會的支持，準備超過300份湯圓送給社區；而翠園酒家商業夥伴Travel Thirsty也贊助1000個KN95口罩，提醒民眾小心防疫。

受惠的社區組織包括：華人策劃協會布碌崙分會、紐約親子互助會、布碌崙華人聯合會、華人社區服務中心、救世軍樂齡中心、布碌崙華人協會和靈應教育中心。

主辦方表示，元宵節是華人傳統節日，正月十五家家戶戶吃湯圓，希望在疫情下為社區送上真摯祝福，將關懷和愛心傳遞下去，並期許疫情早日消散。

白彼得當天出席活動，認可社區組織對社區付出的努力，很感動在艱難的情況下，仍不忘回饋社區；他說相信疫情已逐漸好轉，好日子就在前頭，最終會一起捱過難關。