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華埠鬧元宵 109盞手寫燈籠樂捐 點亮擺也街

記者張晨／紐約報導
完成書寫的燈籠被排排掛起等待當天點亮。(記者張晨/攝影)
完成書寫的燈籠被排排掛起等待當天點亮。(記者張晨/攝影)

以掛燈籠吸引民眾造訪曼哈頓華埠的「點亮中國城」(Light up Chinatown)項目於26日進入第三階段，109盞由民眾樂捐的燈籠，元宵節當天高掛在擺也街(Bayard St.)上空，樂捐者的姓名和組織，也由華埠年輕志願者們手寫在燈籠上，當人們在夜晚的華埠駐足觀看時，這些燈籠不僅僅成為了一道風景線，更代表了每個人對華裔社區未來的美好期許。

該項目由華埠46號美食店經理莫志聯發想，與紐約中華公所、獻愛華埠(Send Chinatown Love)、珠江百貨、紐約中華總商會、亞洲人平等會等多個華人社團、組織共同合作、籌款，才能實現，更獲得好萊塢知名影星威爾史密斯(Will Smith)的讚賞。

完成書寫的燈籠被排排掛起等待當天點亮。(記者張晨/攝影)
完成書寫的燈籠被排排掛起等待當天點亮。(記者張晨/攝影)

中華公所也提供地下一層的禮堂，作為志願者手寫樂捐者姓名的場地；中華公所主席于金山表示，一盞燈籠的亮度不足以支撐社區，但一串燈籠就能夠讓整個社區亮起來，「點亮中國城」不僅為社區帶來希望，也代表著只要大家團結，就能夠一起度過難關。

聯合民主黨主席司徒仲菁也是該項目發起人之一，她表示，第三階段恰逢元宵佳節，而傳統就有賞燈習俗，祈禱來年風調雨順無病無憂，而擺也街作為華埠的重要街道，如今也能在百盞燈籠的照耀下展露新顏。

「點亮中國城」項目仍會一直持續，民眾可前往https://gf.me/u/y6utfn進行捐款，或致電中華公所(212)226-6280。

109盞民眾捐的燈籠點亮中國城，期許美好的一年。(記者王彩鸝／攝影)
109盞民眾捐的燈籠點亮中國城，期許美好的一年。(記者王彩鸝／攝影)

華埠 中國 紐約

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