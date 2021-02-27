華康會元宵說感謝 仇恨犯罪陰影 警方：不要怕報警

華康會26日在羊頭灣舉行「歡樂在喜悅」元宵節慶祝活動。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人 健康協會26日在羊頭灣舉行「歡樂在喜悅」元宵節慶祝活動，吸引長龍排隊領取禮品，並表彰當地市警61分局、亞裔 玉石協會等，感謝新冠疫情 下對社區的付出；警方表示，近來針對亞裔仇恨犯罪四起，呼籲華人遇事一定要報警，才不會助長壞人作惡。

華康會會長陳麗娜表示，儘管疫情還在，但為了讓海外華人依然感受到元宵氣氛，通過線上和線下的方式和居民同歡；符合條件者可出席現場活動領取主辦方給的新鮮蔬果、餐具用品等禮品，同時參與猜謎語活動，聯絡彼此之間的感情。

此外，華康會也頒發多個貢獻獎給亞裔玉石協會、羊頭灣61分局、帝國藍十字藍盾健保和聯合保險公司，感謝他們在疫情期間積極為該會擔任義工服務社區。

出席活動的警察也藉此宣導，近來出現多起亞裔被毆打、刺傷等暴力案件，民眾若遇到類似情況，不要怕事或不諳英文就選擇沉默，報案時只要開口說「Chinese」，就會有中文專員幫助翻譯；雖有時涉案件後司法程序繁冗，民眾可能需要出庭作證，但也不要害怕麻煩，一遍遍的息事寧人只會助長壞人氣勢，華人日後的處境不會更好。

另外，民眾報警時，警方絕不會過問移民身分、也不會拘留並驅逐沒有合法身分的人。