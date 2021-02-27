我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

華康會元宵說感謝 仇恨犯罪陰影 警方：不要怕報警

記者顏潔恩／紐約報導
華康會26日在羊頭灣舉行「歡樂在喜悅」元宵節慶祝活動。(華康會提供)
華康會26日在羊頭灣舉行「歡樂在喜悅」元宵節慶祝活動。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會26日在羊頭灣舉行「歡樂在喜悅」元宵節慶祝活動，吸引長龍排隊領取禮品，並表彰當地市警61分局、亞裔玉石協會等，感謝新冠疫情下對社區的付出；警方表示，近來針對亞裔仇恨犯罪四起，呼籲華人遇事一定要報警，才不會助長壞人作惡。

華康會會長陳麗娜表示，儘管疫情還在，但為了讓海外華人依然感受到元宵氣氛，通過線上和線下的方式和居民同歡；符合條件者可出席現場活動領取主辦方給的新鮮蔬果、餐具用品等禮品，同時參與猜謎語活動，聯絡彼此之間的感情。

此外，華康會也頒發多個貢獻獎給亞裔玉石協會、羊頭灣61分局、帝國藍十字藍盾健保和聯合保險公司，感謝他們在疫情期間積極為該會擔任義工服務社區。

出席活動的警察也藉此宣導，近來出現多起亞裔被毆打、刺傷等暴力案件，民眾若遇到類似情況，不要怕事或不諳英文就選擇沉默，報案時只要開口說「Chinese」，就會有中文專員幫助翻譯；雖有時涉案件後司法程序繁冗，民眾可能需要出庭作證，但也不要害怕麻煩，一遍遍的息事寧人只會助長壞人氣勢，華人日後的處境不會更好。

另外，民眾報警時，警方絕不會過問移民身分、也不會拘留並驅逐沒有合法身分的人。

亞裔 華人 疫情

上一則

布碌崙華人元宵送暖 贈300份湯圓、口罩

下一則

紐約教育總監卡蘭扎閃辭 首位非裔接任

延伸閱讀

布碌崙「元宵送暖、愛心傳遞」活動 贈300份湯圓

布碌崙「元宵送暖、愛心傳遞」活動 贈300份湯圓
市教育總監將出席法拉盛25學區會 華人應積極發聲

市教育總監將出席法拉盛25學區會 華人應積極發聲

服務布碌崙華人檢測 華協會下月設臨時站

服務布碌崙華人檢測 華協會下月設臨時站
市警亞裔玉石協會華裔警員攜家人 羊頭灣華社做義工

市警亞裔玉石協會華裔警員攜家人 羊頭灣華社做義工
華康會農曆新年安全講座 3日邀華人局長提醒注意事項

華康會農曆新年安全講座 3日邀華人局長提醒注意事項
曾昌武任61分局副局長 多種語言服務社區

曾昌武任61分局副局長 多種語言服務社區

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生