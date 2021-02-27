大都會博物館擬售藏品 緩解財政赤字

大都會藝術博物館因疫情造成嚴重赤字，打算出售部分藏品來填補財政空缺。（記者洪群超╱攝影）

因疫情 造成1億5000萬元財政缺口，大都會 藝術博物館 (The MET)正在考慮拍賣部分藏品，以填補因疫情造成的財政缺口。

大都會藝術博物館董事霍林(Max Hollein)指出，「疫情發展仍處於不明確情況，我們需要考慮是否出售收藏品來跟好的應對。」

據悉，藝術博物館館長協會(Association of Art Museum Directors)規定博物館的藏品拍賣收益僅被允許用來購買更多藝術品，但該協會去年決定放寬準則，允許該類收入用來支付與博物館藝術品管理相關費用。

布碌崙(布魯克林)博物館最先採取行動，在去年秋天通過藏品拍賣獲得3100萬元，之後巴爾的摩博物館也以同樣方式，出售了部分館內畫作。

大都會藝術博物館為全球最重要的博物館之一，在內每件藏品都極其珍貴；在該館表示可能以出售藏品方式填補財政漏洞消息後，引起不少抗議。

該館前任館長坎貝爾(Thomas P. Campbell)也在個人社交媒體上表示對此「十分不安」，表示「儘管我深知營運和管理這樣一個龐大系統的複雜性，也對現任館長陷入的困境表示同情，但以這樣的方式降低博物館運行成本如同毒品，一旦有了開始的嘗試，很有可能成為依賴。」

大都會博物館策展人則認為此舉已到必要時刻，該館當代藝術策展人柯爾特維爾(Ian Alteveer)說，「我們面臨巨大的財政赤字，這是現在更好保護館內藏品的唯一辦法。」