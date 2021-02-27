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華裔插畫師漢服風潮月曆 布碌崙CityPoint展出

記者顏潔恩╱紐約報導
為慶祝農曆春節，布碌崙City Point從即日起至3月底展出華裔插畫師的「漢服X運動鞋」月曆插畫作品。(取自CityPoint官網)
為慶祝農曆春節，布碌崙City Point從即日起至3月底展出華裔插畫師的「漢服X運動鞋」月曆插畫作品。(取自CityPoint官網)

為慶祝農曆春節，布碌崙(布魯克林)City Point從即日起至3月底展出「漢服X運動鞋」(HANFU X CHUNKY SNEAKER)月曆插畫作品；華裔插畫師寶灑茹拉(Sarula Bao)表示，雖然出生在美國，但對中華文化有很深認同，更是鍾愛漢服元素，都體現在此次作品中。

布碌崙City Point每年農曆春節期間，都會在商場舉行大型慶祝活動，但今年因新冠肺炎疫情的影響被迫取消；但找上寶灑茹拉，希望將其月曆作品呈現在更大的場合，讓民眾欣賞，不因疫情而影響過年氛圍。

擁有四分之一蒙古血統的寶灑茹拉2016年畢業於羅德島設計學院，現居布碌崙，她25日受訪表示，自小對中國藝術、古風有濃厚興趣，經常體現在自己的插畫中。

此次展出的作品推出12張含有漢服和運動球鞋的月曆，由於寶灑茹拉本身非常熱愛這兩個元素，因此把他們拼在一起，反而很有創新意味；作品中各個人物穿的漢服並不局限於某一個朝代，這是她想要保持簡單的初衷，希望作品讓所有人一看就懂，沒有太複雜的概念。

「漢服X運動鞋」月曆展覽從即日起至3月31日(周三)將在City Point展出，地址是布碌崙Albee Square 445號，每周七天早上7時至晚9時；免費入場，民眾需配戴口罩並保持社交距離，更多詳情，可上網至citypointbrooklyn.com/查詢更多。

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