皇后區攬科技振經濟 谷歌、臉書、亞馬遜助力

皇后區科技委員會成立，致力於將皇后區打造成科技中心。(本報檔案照)

皇后區 商會日前宣布成立皇后區科技委員會(Queens Tech Council)，專注於建立一個擁抱創新並促進科技運用的經濟環境，幫助皇后區疫情後的經濟恢復，並致力於將皇后區打造成科技中心。

皇后區商會表示，皇后區科技委員會的成員包括亞馬遜 (Amazon)、谷歌(Google)、臉書(Facebook)等大企業的代表，還有康乃爾大學科技學院羅斯福島校園(Cornell Tech)、大牙買加發展公司(Greater Jamaica Development Corporation)、長島市合作(LIC Partnership)等組織；委員會成員們將集思廣益，共同致力於制定培養頂級科技人才的計畫，確保公司能夠獲得所需的資源和資金。

皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)表示，「憑藉我們豐富的多樣性、交通基礎設施、世界一流的大學以及欣欣向榮的藝術和文化氛圍，皇后區對科技行業頗具吸引力，從初創公司到全球知名的公司」。

他說，「隨著皇后區和紐約市 的經濟重啟，我們需要利用皇后區擁有的所有資源。皇后區技術委員會將致力於確保科技公司擁有發展所需的一切，並確保所有皇后區企業擁有在日益全球化的市場中保持競爭力所需的技術資源。」

亞馬遜紐約外部事務主管加西亞(Graham Garcia)表示，「皇后區科技委員會為我們提供了巨大的機會，以幫助確保皇后區從經濟增長和數字創新中獲得充分且公平的收益，我們很高興參與其中，感謝皇后商會發起此新項目。」