改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

原本想成為一名星級米其林廚師的黃艾瑞，因疫情返回自家的傳統中餐廳工作，他改賣炸雞，五個月內創造奇蹟。(黃艾瑞提供╱Daniel Brennan攝影)

曾在米其林餐廳擔任副主廚的黃艾瑞(Eric Huang)，疫情 期間辭去工作，決心「拯救」叔叔在皇后區新鮮草原被疫情重創的傳統中餐廳，他為餐館更名並改賣炸雞，自己身兼數職，五個月內創造奇蹟，目前已有15名雇員，新顧客要等待六周，才能品嚐到美味的辣雞套餐。

黃艾瑞日前接受本報採訪時表示，他的父母來自台灣 ，1978年在新鮮草原開辦「北京 樓」(Peking House)中餐廳，1988年父親去世後，餐廳交給他的叔叔繼續經營；直到去年1月疫情爆發前，該餐廳一直為當地食客提供北京菜系為主的美食。

與其他華裔父母一樣，黃艾瑞表示，父母起初並不希望他從事餐廳相關職業，盼望他成為一名醫生、工程師或者律師；但他一直熱愛烹飪，即使拿到西北大學歷史專業的學士學位後，仍立志要成為一名優秀的廚師，父母最終被他的決心感動，全力支持他的夢想。

2011年，黃艾瑞進入紐約州美國烹飪學院(The Culinary Institute of America)就讀，開始他的夢想之路，隨後在鮮有亞裔立足的的廚師界打拚，2016年更加入米其林三星餐廳麥迪遜公園十一號 (Eleven Madison Park)，2018年升任這家餐廳的副主廚。

在成為廚師的十年間，黃艾瑞說，他的夢想就是成為一位米其林星級廚師，但突如其來的新冠疫情改變了他的人生軌跡，去年1月他離開這家米其林餐廳，決定回到伴隨自己成長的「北京樓」，幫助叔叔「拯救」在疫情期間被重創的中餐廳。

黃艾瑞去年9月接手經營後，主打炸雞；他通過台灣與田納西州納什維爾兩種風味秘方醃製走地雞一夜，再下鍋油炸，「這不是快餐，我們的炸雞要用黃油、五種美國香料、五種中國香料、芥末、洋蔥粉與大蒜粉醃製一夜入味，翌日裹上馬鈴薯粉、玉米澱粉，再刷上中國辣椒，下鍋油炸。」

最初重新營業的一個月內，黃艾瑞說，店中只有他一名員工，他要身兼老闆、廚師與外賣郎等多重身分，一周五天，每晚要準備350份炸雞；為了控制訂單量，新顧客需等待六周，才能拿到密碼註冊預約，品嚐到這份35元的辣雞套餐。

經過五個月的打拚，黃艾瑞已不再「孤身作戰」，他雇用了15名員工幫忙；他說，作為一家正在恢復的小店，自己無法承擔外賣平台抽取較高佣金支出，且他的顧客多來自曼哈頓與布碌崙(布魯克林)的外族裔，距離皇后區較遠，外賣平台較難接單，他需通過自家店的外賣郎外送。

由於只有兩名外賣郎，黃艾瑞說自家店仍需控制訂單，因此至今保留了新顧客需等待六周才能預訂的傳統，「意外的是，大家都覺得等密碼的過程很有趣。」