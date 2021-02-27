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8大道商家霸占人行道 市府專員提醒小心吃罰單

記者顏潔恩╱紐約報導
商家在人行道中間只騰出一小部分空間，左右卻擺滿商品，造成路人行走困難。(記者顏潔恩╱攝影)
商家在人行道中間只騰出一小部分空間，左右卻擺滿商品，造成路人行走困難。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社民權人士26日攜手市清潔局(DSNY)、市小商業服務局(SBS)華裔專員，走訪8大道派發商業資訊海報，向商家指出違規細節；專員強調，商家在人行道上擺攤時，從店門口邊界向外延伸的距離只能在3呎以內，否則造成擁堵、行人安全問題，會被開罰單。

8大道店家違規擺攤，霸占人行道已是平常事，尤其水果攤、超市業者經常將商品擺在人行道上，或者是人行道左右兩側擺滿商品，只留窄小通行空間，造成路人行走困難。

市清潔局社區事務聯絡人陳景儒表示，店鋪前的人行道在營業時間內需保持整潔，並保留至少18呎寬的空間讓路人通行，換句話說，商家將商品陳列在街上不得超出3呎距離及5呎高；他也補充，很多需冷凍食品曝曬在太陽底下，會造成食品問題，若顧客吃下肚後出現狀況，商家也難逃脫責任。

此外，商家應在窗口或門口的明顯位置，貼出私人垃圾收集服務公司的標籤紙，在關門前一小時就該放置商業垃圾，若垃圾收集服務時間商家仍在營業，可以在指定收集前兩小時拿出商業垃圾；違反規定者，可罰款100元至400元。

至於商店出租戶外空間給非法攤販，陳景儒說將由市消費者事務局(DCA)處理，照理說房東會被罰款；為避免不必要的損失，商家要做好分內工作，勿違規經商。

另一方面，社區人士陳子晉(Jerry Chan)也分發有關商家權利的宣傳單，指出很多華人不諳英文，經常被執法人員開罰單卻不知哪裡違規，對此他強調，交涉過程中商家有權要求翻譯服務；若有需要，可要求對方對違例細節進行解釋，另外也可匿名或署名針對工作人員的表現或態度發表評論，無需擔心會遭報復，民眾可瀏覽nyc.gov/customersurvey提供反饋。

陳子晉(左)、陳景儒(中)向商家提醒違規擺攤將遭開罰單。(記者顏潔恩/攝影)
陳子晉(左)、陳景儒(中)向商家提醒違規擺攤將遭開罰單。(記者顏潔恩/攝影)

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