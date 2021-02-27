我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

布碌崙區長亞當斯 表彰抗疫英雄

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙區長亞當斯(圖)和紐約布魯克林牌樓協會26日線上舉行新年元宵節活動。(視頻截圖)
布碌崙區長亞當斯(圖)和紐約布魯克林牌樓協會26日線上舉行新年元宵節活動。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和紐約布魯克林牌樓協會26日線上舉行新年元宵節活動，表彰來自不同領域的華人代表和機構，感謝他們對社區服務的貢獻。

亞當斯表示，紐約華人和其他社區保持密切的關係，在疫情下通過自己的力量幫助所有社區；儘管當前亞裔面臨刻板印象和遭遇種族歧視，但也沒有因此以憎恨回報，反而還是本著「一個布魯克林」(One Brooklyn)的精神，主動聯繫其辦公室協助更多社區，他對這些慷慨和無私感到由衷的感謝。

當日接受表彰者包括市消防局鳳凰協會主席林遠文、羊頭灣61分局女華警Lauren Au、亞美醫師協會(CAIPA)外展部經理黃雪莉、KW科技公司負責人Gary Kong等人；主辦方表揚以上各個單位在新冠肺炎疫情期間不辭勞苦，衝在前線工作，許多社區機構也向民眾伸出援手，派發熱食、防疫用品，值得讚賞。

駐紐約總領事黃屏也向眾人發表祝福，提到布魯克林是全市最族裔多元化的區域之一，很開心看見華人融入當地社區，並感謝亞當斯的領導，捍衛華人的權益，促進華人和其他族裔的關係。

26日的線上活動，主辦方播放了預錄的華人慶祝元宵節影片，展示了湯圓、餃子的製作，並解釋在正月十五吃這些食品有團圓的美意；除此之外還有精彩的音樂演奏、舞獅表演，多個華人社區組織領袖也錄製影片，向大眾寄語新年新希望，也祝福有個平安健康的一年。

駐紐約總領事黃屏也向眾人發表祝福。(視頻截圖)
駐紐約總領事黃屏也向眾人發表祝福。(視頻截圖)

華人 布魯克林 紐約

上一則

疫情下傳統不會停 紐約30餘社團線上元宵獻藝

下一則

法拉盛被推致昏迷華婦子女 譴責仇恨犯罪

延伸閱讀

布碌崙「元宵送暖、愛心傳遞」活動 贈300份湯圓

布碌崙「元宵送暖、愛心傳遞」活動 贈300份湯圓
葉門男子紐約華埠捅華男至重傷 1月在布魯克林攻擊華人

葉門男子紐約華埠捅華男至重傷 1月在布魯克林攻擊華人
紐約市長參選人亞當斯訪中華公所 承諾不會忽略少數族裔

紐約市長參選人亞當斯訪中華公所 承諾不會忽略少數族裔
市長參選人亞當斯訪中華公所 承諾不讓少數族裔被忽略

市長參選人亞當斯訪中華公所 承諾不讓少數族裔被忽略
讓非公民投票 布碌崙區長亞當斯支持

讓非公民投票 布碌崙區長亞當斯支持
全球首見「黃金企鵝」！比利時攝影師幸運捕捉身影

全球首見「黃金企鵝」！比利時攝影師幸運捕捉身影

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生