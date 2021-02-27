布碌崙區長亞當斯 表彰抗疫英雄

布碌崙區長亞當斯(圖)和紐約布魯克林牌樓協會26日線上舉行新年元宵節活動。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林 )區長亞當斯(Eric Adams)和紐約 布魯克林牌樓協會26日線上舉行新年元宵節活動，表彰來自不同領域的華人 代表和機構，感謝他們對社區服務的貢獻。

亞當斯表示，紐約華人和其他社區保持密切的關係，在疫情下通過自己的力量幫助所有社區；儘管當前亞裔面臨刻板印象和遭遇種族歧視，但也沒有因此以憎恨回報，反而還是本著「一個布魯克林」(One Brooklyn)的精神，主動聯繫其辦公室協助更多社區，他對這些慷慨和無私感到由衷的感謝。

當日接受表彰者包括市消防局鳳凰協會主席林遠文、羊頭灣61分局女華警Lauren Au、亞美醫師協會(CAIPA)外展部經理黃雪莉、KW科技公司負責人Gary Kong等人；主辦方表揚以上各個單位在新冠肺炎疫情期間不辭勞苦，衝在前線工作，許多社區機構也向民眾伸出援手，派發熱食、防疫用品，值得讚賞。

駐紐約總領事黃屏也向眾人發表祝福，提到布魯克林是全市最族裔多元化的區域之一，很開心看見華人融入當地社區，並感謝亞當斯的領導，捍衛華人的權益，促進華人和其他族裔的關係。

26日的線上活動，主辦方播放了預錄的華人慶祝元宵節影片，展示了湯圓、餃子的製作，並解釋在正月十五吃這些食品有團圓的美意；除此之外還有精彩的音樂演奏、舞獅表演，多個華人社區組織領袖也錄製影片，向大眾寄語新年新希望，也祝福有個平安健康的一年。