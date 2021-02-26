紐約30餘社團元宵晚會 今晚8時線上同歡

紐約社團聯合打造的「2021海外華人新春元宵雲晚會」於26日晚登場。(主辦方提供)

紐約華人 社區已連續多年在春節和元宵節舉辦文藝晚會，增添節日氣氛、推廣中華文化。今年雖然新冠疫情仍持續，但慶祝的傳統不會停，大紐約地區30餘個社團聯合打造的「2021海外華人新春元宵雲晚會」，於26日元宵節當晚線上登場。

此次晚會由美國 天津總商會和紐約華人僑團聯合會主辦，美國上海同鄉會、旅美湖南同鄉會、美國中華知青聯合會、梁坤鈿舞蹈中心等30餘個社團和組織共同參與。

天津總商會會長、紐約華人僑團聯合會常務副主席牛紅表示，「農歷新年新春元宵晚會」是天津總商會的品牌活動，每年都受到華人社區的廣泛好評，「今年雖然因為疫情不能面對面慶祝，但我們仍要持續慶祝的傳統，因此決定舉辦線上晚會。」

牛紅表示，晚會總時長為三個半小時，節目包括歌唱、舞蹈、曲藝、樂器、朗誦、藝術表演，均由紐約當地的華人藝術家和文藝愛好者呈現，參與的社團也選送他們的經典節目，展現紐約華人的風采，「感謝所有演職人員在疫情尚未結束之時，仍準時到現場綵排和錄制，我們採用分時段現場錄制，整個錄制歷時四天，相信會讓民眾擁有一個璀璨紛呈、充滿歡聲笑語的元宵之夜」。

「2021海外華人新春元宵雲晚會」將於26日(周五)晚8時透過Youtube、優酷、抖音等平台同步播放。