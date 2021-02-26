紐約市長參選人楊安澤訪法拉盛 傾聽民意

楊安澤(左)在莊振輝(右)陪同下，走訪北方大道與41路間的緬街，聆聽商家代表意見。(記者牟蘭／攝影)

華裔市長參選人楊安澤 (Andrew Yang)25日走訪法拉盛 市中心，表示聽到商民反應新實施的公車專用道計畫與街邊非法攤販，對社區經濟及民眾生活的負面影響，承諾當選後將聆聽社區的意見，找到平衡通勤族與當地商民雙贏的方式，幫助法拉盛經濟早日復甦。

楊安澤當日訪問法拉盛，他先前往參觀位於白石大道的協和鋁門窗(Crystal Window & Door System)工廠，由創辦人兼主席陳秋貴(Thomas Chen)和董事長陳茂記(Steve Chen)導覽，了解該工廠因疫情 面臨的困境，並探討市府日後如何幫助商家恢復經濟。

隨後的訪問中，楊安澤在法拉盛商業改進區(Flushing BID)共同主席莊振輝陪同下，走訪北方大道與41路間的緬街，聆聽商家代表意見；在法拉盛開有兩家Coco都可茶飲老闆林山姆(Sam Lin)表示，疫情爆發後，自家已減少50%的客源，公車專用道實施後，許多顧客擔憂駕車前往法拉盛會吃罰單，生意再下降15%到20%。

林山姆說，法拉盛地租昂貴，兩家奶茶店在生意受損的情況下，還要繳付房租，但街邊的無證攤販無須擔憂房租，販賣更便宜的商品，有時甚至阻礙交通，為小商家恢復生意帶來負面影響。

莊振輝補充，疫情也給房東帶來沉重壓力，他說，當地許多房東需要依靠房租繳付地稅，維持生計；以他為例，自己雖是房東，也是房客，他的租客已兩年沒錢繳租，但他無法驅逐房客，只能用自己的存款支付地稅與其他支出，長久以往，對經濟會產生惡性循環。

對此，楊安澤表示，他已聽到商家與民眾對市府法規的反應，以公車專用道計畫為例，他說，民眾反應這項計畫給法拉盛的長者居民與私家車駕駛帶來不便，影響商家生意，他承諾日後若當選，市府會找到平衡通勤族與當地商民的法規，幫助當地經濟早日復甦。

楊安澤還就街邊非法攤販、小商家復甦計畫、平價屋與遊民問題發表意見；對於紐約街頭日益增加的遊民，他承諾，一經當選，將增加更多的平價屋，並採取更多措施來減少遊民，改善城市安全與民眾的生活品質。