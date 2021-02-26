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紐約州長葛謨性騷指控 紐約市長白思豪要求獨立調查

記者金春香／紐約報導
扎克堅稱去年3月25日州府發布的行政令的必要性，認為雖然養老院新冠死亡人數眾多，但該政策並非罪魁禍首。（州長辦公室提供）
扎克堅稱去年3月25日州府發布的行政令的必要性，認為雖然養老院新冠死亡人數眾多，但該政策並非罪魁禍首。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)身陷養老院醜聞和性騷擾指控的雙重風暴，州衛生廳長扎克(Howard Zucker)25日在公聽會上作證，捍衛州府養老院政策；另一方面，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)卻呼籲對性騷擾指控進行獨立調查。

扎克在公聽會上作證表示，接受來自兩黨議員的養老院疫情相關指責和追問，但堅稱去年3月25日州府發布的行政令有必要性，認為雖然養老院新冠死亡人數眾多，但該政策並非罪魁禍首，「只要有社區傳播，那麼疫情就一定會在養老院中傳播開來。」

除了養老院醜聞，葛謨日前還深陷前助手博一嵐(Lindsey Boylan)的性騷擾指控，雖然葛謨辦公室對此予以否認，但包括紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在內的多名民選官員都呼籲對該指控進行獨立調查。

多名州議員質問扎克，3月25日州府頒布的要求療養院接受從醫院康復出院新冠患者的行政令，是否加劇了養老院的新冠確診和死亡問題；扎克表示，「人們沒有真正聽從科學證明，事實就是，養老院在行政令頒布前就已經出現內部病毒傳播，這來自於社區傳播，是工作人員帶到養老院內的。」

扎克強調，在新冠病人從醫院被轉入養老院之前，州內98%的養老院就已經存在內部傳染了。

在州長葛謨(Andrew Cuomo)擔任州檢察長時就任其幕僚長，葛謨成為州長後繼續擔任其幕僚長近一年的柯恩(Steven Cohen)，25日也發表聲明，強調州府和衛生廳是基於聯邦政府的建議之上，頒布的3月25日行政令。

他指責那些基於政治目的而對該行政令做出抨擊的人士和機構，指責紐約郵報公開現任幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)，於本月10日與州議會民主黨籍議員談話的內容。

柯恩認為紐約郵報、福斯新聞等媒體的偏頗報導，是將德羅莎的部分語句從整個對話中摘除，以作為攻擊州府的武器，「他們說德羅莎用了『froze』這個詞，但實際上它的意思只是暫停，因為州府之後有按照司法部要求提交養老院數據。」

養老院 紐約市 葛謨

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