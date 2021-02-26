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紐約市長參選人亞當斯訪中華公所 承諾不會忽略少數族裔

記者顏嘉瑩／紐約報導
市長參選人亞當斯25日拜訪紐約中華公所。(記者顏嘉瑩／攝影)
市長參選人亞當斯25日拜訪紐約中華公所。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市長參選人、現任布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Admas)25日拜訪紐約中華公所，表示自己過去多年與華裔社區站在一起，若當選市長，承諾將不會讓任何一個少數族裔被忽略，市府各部門的組成，將反映紐約的人口組成，而移民在尋求政府單位協助時也不應感到害怕。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

曾從警20年的亞當斯表示，他在1980年代在市警捷運分局任職時，在華埠的堅尼路(Canal St.)地鐵站曾聽到有一名華男被兩名男子攻擊並搶劫，華男表示自己是無證移民、不打算報警，並說很多人針對華裔犯罪，就是知道華裔不敢報警。

「從那天起我發現，這些弱勢群體由於缺乏政府協助，變得更加弱勢，我在從政時就誓言要打破這樣的藩籬，不管移民身分，都不應該害怕尋求政府幫助。」

亞當斯說，在新冠肺炎疫情之下，小商家、小房東經濟壓力重，他當選後將提供地稅減免、增進公共安全、維持特殊高中入學考試(SHSAT)並新開五所特殊高中、打擊仇恨犯罪等。

疫情後紐約市要復甦，維護社會治安為首要條件，亞當斯表示，他支持警務改革，並認為應該有更多華裔從警，在政府部門上，亞當斯表示，納稅人繳稅，就是從市府各單位得到服務，因此各部門都應該反映紐約市人口組成，在不同的文化基礎上提供妥善的服務，承諾將不會讓華裔社區感到被忽略。

對於華社要求多年的唐人街牌樓，亞當斯說，除了在布碌崙興建牌樓，華埠、法拉盛等華人社區也都應建起牌樓，「這是象徵紐約市華裔人口的日漸蓬勃，而我也相信興建這些牌樓，不需要花這麼久的時間。」

中華公所主席于金山則希望，亞當斯若當選市長，可協助解決華埠非營利社團面對地稅大漲等問題，當天會上，中華公所也針對茂比利街(Mulberry St.)70號大樓的重建進行交流，建議擴大使用該市有土地，加建老人公寓等。

亞當斯承諾將不會讓任何一個少數族裔被忽略。(記者顏嘉瑩／攝影)
亞當斯承諾將不會讓任何一個少數族裔被忽略。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 華裔 華埠

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