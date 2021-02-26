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參選皇后區長 克勞利捍衛SHSAT和資優班

記者朱蕾／紐約報導
克勞利向華人送上節日祝福，承諾支持SHSAT、資優班。(克勞利競選團隊提供)
克勞利向華人送上節日祝福，承諾支持SHSAT、資優班。(克勞利競選團隊提供)

皇后區長參選人、前紐約市議員克勞利(Elizabeth Crowley)，在新春和元宵節之際向華人送上節日祝福，表示「我欣賞新移民來到美國努力為家人創造美好未來，亞裔家庭是社區中的榜樣」，承諾捍衛特殊高中入學考試(SHSAT)和資優班(Gifted and Talented Programs)。

克勞利表示，她堅信資優教育項目對皇后區每個社區都會產生積極正面的影響，並承諾繼續努力捍衛特殊高中入學考試，並將資優班項目擴展到皇后區所有社區，「這些項目代表了卓越標準」。

克勞利說，紐約市公立學校是美國夢的基石，「我們需要共同努力，保護優秀的學校，並在皇后區建立更多出色的高中和大學，以便更多學生能夠就近入學。」

她還說，教育需要保持高標準，也要努力支持所有學生，不能顧此失彼；大學通過SAT、ACT、AP等標準考試來檢查學生的真正學術能力，這些測試衡量的是努力和學習，「我們應該教導孩子勤奮、努力和不斷提高的決心」。

克勞利表示，「2021年是牛年，象徵著勤奮、決心和誠實，這些正是我們需要的；我認為，皇后區的家庭需要向社區中的亞裔學習，並向孩子們傳授使他們成為成功典範的職業道德。」

克勞利於2009年上任皇后區第30選區市議員，並兩次成功連任，去年在皇后區長民主黨初選中以第二高票落敗，她本月已宣布今年再次參選區長。

皇后區 紐約市 美國

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