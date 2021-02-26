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莫乃漢警界退休 轉任紐約市府高級顧問

記者顏潔恩／紐約報導
市警總警司莫乃漢宣布退休。(本報檔案照)
市警總警司莫乃漢宣布退休。(本報檔案照)

市警制服警員中的最高階警官莫乃漢(Terence Monahan)25日宣布退休，由市警犯罪控制策略長哈里森(Rodney Harrison)接任總警司一職；結束警界生涯後，莫乃漢獲紐約市白思豪(Bill de Blasio)任命，擔任市府復原安全規畫(Recovery Safety Planning)的高級顧問，協助市府新冠疫情後復甦規畫。

莫乃漢加入市警近40年，2018年任市警總警司，是降低犯罪及社區警務的主要推動者；去年明州非洲裔佛洛伊德(George Floyd)遭警跪殺致死，引起全美反警示威時，莫乃漢曾和抗議者一起下跪，安撫示威者，但也因此遭到警察工會詬病。

莫乃漢25日表示，離開市警是他所作的最艱難決定，但也堅信哈里森是最適合的接替人選，「他是我的好朋友，我們也共事多年，他的能力無庸置疑」。

哈里森是有史以來首位非洲裔總警司，他表示，接下來的工作重點將持續放在社區警務上，加強警民關係。

莫乃漢已被白思豪委任「復原安全規畫」部門的高級顧問，該職是市府針對處理新冠相關事宜增設的新角色；「每個人都想要一個答案，如何讓這個城市再次強大起來，回答這個問題的人尤其關鍵。」白思豪說，由莫乃漢領銜，確保紐約市的安全，並通過和各個社區、市府機構、商業和非營利組織的合作，相信紐約市能更快從危機中復甦。

紐約市 白思豪 警察

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