我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

初中重開 華生高興返校 家長也放心

記者朱蕾顏嘉瑩╱紐約報導
皇后區法拉盛185初中下午放學後，學生陸續離開，均戴著口罩。(記者朱蕾╱攝影)
皇后區法拉盛185初中下午放學後，學生陸續離開，均戴著口罩。(記者朱蕾╱攝影)

紐約市初中25日恢復實體課，將孩子送回學校上課的華裔家長表示，實體課孩子能夠更好的與老師、同學溝通互動，學習成果更好，孩子也相當開心能夠重回校園，對於新冠肺炎疫情，家長則認為只要做好防疫，就不需要太擔心。

超過半數為亞裔學生的皇后區法拉盛185初中25日如期開放校園，雖然到校上課的學生不多，但與去年10月新學年後的首次返校相比，很多班級的學生人數均增加。下午2時放學時，學生陸續走出教學樓，多名學生均表示，很開心能返校上課。

一名就讀八年級華裔女生表示，她的班裡今天共有十名同學，比去年多了三人，但仍有約三分之二的學生選擇在家上網課。

她說，「只要學校開放，我都會選擇到校上課，因為在家裡學習，我很容易分散注意力，學習效率相對不高，而且我喜歡和同學一起上課，在家上網課沒有上學的感覺」。

華裔家長林莉表示，「孩子想到校上課，我和丈夫完全支持，學校防護措施做得很好，而且孩子上學後明顯比在家上課更開心。」

從事餐館的華裔鄭女士25日到華埠孫逸仙中學接送就讀初中一年級的女兒Eva；她表示實體課的學習效果比上網課還要好得多，女兒也非常開心能夠到學校看到老師、同學。

對於是否擔心上學恐增加染疫風險，鄭女士說，她要求女兒上學時要將口罩戴好、勤洗手，且回到家後就要馬上換下衣服洗澡。

兒子就讀孫逸仙中學初中二年級的華裔家長林Amy說，疫情持續一年，期間兒子每天在線上上課，常常上課前幾分鐘才起床，甚至一邊刷牙一邊聽課，「學習態度大打折扣，成果肯定也不會太好。」

林Amy表示，初中生正值容易被影響的年紀，應該還是要回到校園上課更好，她還有一個兒子就讀高一，希望市府也能盡快重開高中校園。

紐約市初中25日恢復實體課，部分華裔家長在校門口接送孩子。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市初中25日恢復實體課，部分華裔家長在校門口接送孩子。(記者顏嘉瑩/攝影)

華裔 疫情 紐約市

上一則

紐約初中復課 6.2萬學生開心返校 檢測陽性率僅0.58%

下一則

服務布碌崙華人檢測 華協會下月設臨時站

延伸閱讀

耶魯華生命案 車行不信潘勤軒會偷車 警錯失抓捕良機

耶魯華生命案 車行不信潘勤軒會偷車 警錯失抓捕良機
聯邦賞金增至1萬元！搜捕耶魯華生命案重嫌潘勤軒

聯邦賞金增至1萬元！搜捕耶魯華生命案重嫌潘勤軒

聯邦賞金增至1萬元！搜捕耶魯華生命案重嫌潘勤軒

聯邦賞金增至1萬元！搜捕耶魯華生命案重嫌潘勤軒

潘勤軒涉耶魯華生命案 位置鎖定 「不久就會歸案」

潘勤軒涉耶魯華生命案 位置鎖定 「不久就會歸案」
耶魯遇害華生舉葬 警全國搜捕潘勤軒 「他會被抓到」

耶魯遇害華生舉葬 警全國搜捕潘勤軒 「他會被抓到」
新州中國日獎學金揭曉 14華生獲獎

新州中國日獎學金揭曉 14華生獲獎

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登