初中重開 華生高興返校 家長也放心

皇后區法拉盛185初中下午放學後，學生陸續離開，均戴著口罩。(記者朱蕾╱攝影)

紐約市 初中25日恢復實體課，將孩子送回學校上課的華裔 家長表示，實體課孩子能夠更好的與老師、同學溝通互動，學習成果更好，孩子也相當開心能夠重回校園，對於新冠肺炎疫情 ，家長則認為只要做好防疫，就不需要太擔心。

超過半數為亞裔學生的皇后區法拉盛185初中25日如期開放校園，雖然到校上課的學生不多，但與去年10月新學年後的首次返校相比，很多班級的學生人數均增加。下午2時放學時，學生陸續走出教學樓，多名學生均表示，很開心能返校上課。

一名就讀八年級華裔女生表示，她的班裡今天共有十名同學，比去年多了三人，但仍有約三分之二的學生選擇在家上網課。

她說，「只要學校開放，我都會選擇到校上課，因為在家裡學習，我很容易分散注意力，學習效率相對不高，而且我喜歡和同學一起上課，在家上網課沒有上學的感覺」。

華裔家長林莉表示，「孩子想到校上課，我和丈夫完全支持，學校防護措施做得很好，而且孩子上學後明顯比在家上課更開心。」

從事餐館的華裔鄭女士25日到華埠孫逸仙中學接送就讀初中一年級的女兒Eva；她表示實體課的學習效果比上網課還要好得多，女兒也非常開心能夠到學校看到老師、同學。

對於是否擔心上學恐增加染疫風險，鄭女士說，她要求女兒上學時要將口罩戴好、勤洗手，且回到家後就要馬上換下衣服洗澡。

兒子就讀孫逸仙中學初中二年級的華裔家長林Amy說，疫情持續一年，期間兒子每天在線上上課，常常上課前幾分鐘才起床，甚至一邊刷牙一邊聽課，「學習態度大打折扣，成果肯定也不會太好。」

林Amy表示，初中生正值容易被影響的年紀，應該還是要回到校園上課更好，她還有一個兒子就讀高一，希望市府也能盡快重開高中校園。