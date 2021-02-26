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赴中注意！染疫康復申請健康碼需4要件

記者牟蘭╱紐約報導
中國駐紐約總領事館日前發布新規，明確要求染疫康復的人員，應在病癒後隔離監測、檢查後申請健康碼；圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)
中國駐紐約總領事館日前發布新規，明確要求染疫康復的人員，應在病癒後隔離監測、檢查後申請健康碼；圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐紐約總領事館日前發布新規，染疫康復的人員返中前申請健康碼，需要符合四要件，包括病癒後在中領館指定機構再進行兩次核酸檢測，提交肺部CT或X光結果的診斷證明由領館審核，審核後需自我隔離並監測健康狀況14天，離境前兩日再進行雙檢；中領館並呼籲旅客「如實檢測、如實申報、切勿造假」，否則將承擔法律責任。

根據紐約中領館24日晚發布的規定，為減少中途交互感染，建議自美赴中的人員搭乘直達航班，中領館不再為自美經第三國的赴中人員審發健康碼，明確禁止美國赴中的旅客從第三國轉機。

中領館指出 ，若本國有直達中國航班，領館將不為中轉紐約赴中的旅客，審發健康碼；若本國沒有直達赴中航班的第三國人員，應謹慎選擇紐約作為中轉站，且這類旅客需在紐約搭乘直達赴中的航班，並按照紐約中領館進行雙檢測，獲發有效健康碼。

中領館補充，第三國經轉紐約的旅客，還需向紐約中領館提交赴中機票行程單、來美簽證(或其他居留證件)及始發地所在國的中使(領)館核發的健康碼。

針對新冠肺炎確診以及雖未確診但核酸、IgM抗體檢測任一項為陽性的人員，中領館表示，患者在病癒後需進行肺部檢查，在中領館指定的檢測(採樣)機構進行兩次核酸檢測，兩次採樣至少要間隔24小時，並將醫院載有肺部CT或X光結果的診斷證明，一併提交至中領館[email protected]審核。

中領館表示，經審核後，申請者需自我隔離並監測健康狀況14天，若隔離監測情況正常，須於離境前兩日再次進行雙檢，申請健康碼時，一併提交14天的情況說明。

中領館也提醒，赴中人員須在指定採樣機構現場如實填寫並簽署「健康狀況申報承諾書」，如實申報個人近期身體健康狀況、檢測史、既往感染史、密切接觸史，並承諾做好檢測後的自我隔離管理；飛機起飛前，盡可能減少與外界接觸，旅行途中加強個人防護，降低檢測後的感染風險。

環宇假期旅行社負責人葉秋生表示，去年中國駐美大使館發布經第三國轉機的旅客，須在中轉國當地重新檢測，並申請健康碼後，已鮮有旅客選擇第三國中轉，「除了德國的法蘭克福機場可以檢測並申請健康碼外，旅客幾乎都選擇從美國直飛中國」。

葉秋生說，紐約目前只有中國東方航空每周一與周三飛往中國上海的兩班航班，機位較難訂，部分從紐約出發的旅客需轉飛洛杉磯等地再轉機赴中；他說，洛杉磯19日已發布相似的規定，旨在減少旅客在途中的感染，「紐約中領館發布的規定對旅客與旅遊業者並不陌生」。

針對目前的機票價格，葉秋生表示，部分航空公司從美國赴中的經濟艙機票已從去年5000元到6000元的均價，降至2000元以下，他呼籲旅客遵守新規，「非必要、非緊急，不旅行」，提醒旅客考慮疫情期間出行感染風險。

中領館 紐約 檢測

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