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加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

亞美醫協孔廈設接種站 400長者打疫苗　

記者顏嘉瑩╱紐約報導
亞美醫協25日到孔廈為長者施打新冠疫苗。(記者顏嘉瑩╱攝影)
亞美醫協25日到孔廈為長者施打新冠疫苗。(記者顏嘉瑩╱攝影)

亞美醫師協會(CAIPA)25日到華埠孔子大廈設立疫苗接種站，為符合規定的居民施打疫苗；由於孔子大廈住戶多為長者，部分行動不便或不懂英文，在現場雙語志工協助下，省去長者在交通及溝通上的麻煩，亞美醫協表示，未來幾周將陸續到布碌崙(布魯克林)和皇后區，為華裔社區施打疫苗。

亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高表示，25日、26日兩天在孔廈總共接種400劑由市衛生局提供的莫德納(Moderna)疫苗，該組織也持續與州、市府溝通，為華社申請更多疫苗。

劉季高說，新冠疫情華人社區影響大，如今包括法拉盛和8大道疫情嚴重，需要靠大家遵守防疫規定、踴躍施打疫苗，才能有效防疫。

孔廈董事長梅犖生表示，孔子大廈有許多長者行動不便、不懂英文，要到其他注射點施打疫苗不僅交通不便，語言溝通也是問題，在CAIPA的協助下直接到社區施打疫苗，可省去這些麻煩。

紐約中華公所主席于金山說，疫苗問世後，公所即向州市府交涉，希望可在華人社區設置接種站，未來公所希望與華人醫療團體合作，建議在中華公所設置接種站。

日前市長白思豪(Bill de Blasio)表示，最快下個月可為市民提供上門接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的服務；劉季高表示，CAIPA屆時也會積極申請為華社提供上門接種服務，不過需先解決人力和資金問題。

劉季高說，上門接種要保持安全、避免病毒進一步傳播，「困難會比較多，但並非做不到，我們會盡力繼續與州府爭取經費和資源。」

亞美醫師協會25日到華埠孔子大廈設立疫苗接種站，為400名符合規定的居民施打疫苗...
亞美醫師協會25日到華埠孔子大廈設立疫苗接種站，為400名符合規定的居民施打疫苗。(記者顏嘉瑩╱攝影)

疫苗 華人 疫情

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